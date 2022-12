Il Sup Team Savona alla conquista della Senna: secondo posto a Parigi per Sara Oddera

Il racconto del Sup Team Savona:

Per la quarta volta abbiamo attraversato la Senna a Parigi, la Nautic Paddle è una gara affascinante di 14km dove puoi confrontarti con i migliori atleti di livello mondiale.

Mille gli atleti in partenza. E’ la gara più partecipata al mondo!

Si attraversa tutta la città di Parigi, 11km a favore di corrente e 3km controcorrente per la categoria PRO, si passa sotto a ben 23 ponti nel pieno della città.

Partiti alle 7.30 in piena notte abbiamo dato tutto portando le nostre tavole Sic Maui RS al massimo delle nostre aspettative.

Sara Oddera conquista un secondo posto nella categoria Professional con un tempo di tutto rispetto mentre Nardini Paolo nella stessa categoria ottiene un 34 esimo posto assoluto.

Ora un po’ di meritato riposo in attesa di un 2023 ricco di appuntamenti come il campionato del mondo in Tailandia....stay tuned