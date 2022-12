Calcio. Pontelungo, poker stellare in casa dell'Andora. Chariq continua a stupire: "Vittoria importantissima, voglio segnare il più possibile"

Il Pontelungo sta disputando una grande prima parte di stagione nel campionato di Prima Categoria. Un Girone A che vede San Francesco Loano e Camporosso proprio davanti ai granata di mister Zanardini, reduci dall'ottima prova sul campo dell'Andora.

Tra i protagonisti in casa dei biancoblu uno scatenato Anes Chariq che analizza così il momento della sua squadra: "Il salto di categoria è l’obiettivo che ci prefissiamo ogni anno. Quest’anno, come mai, siamo consapevoli di quanto valore abbiamo come squadra e come persone e ogni partita cerchiamo di dare il 110% di noi stessi. Ci sono però Loano e Camporosso che, come noi, stanno andando a mille. Sono due squadre molto ben organizzate e che giocano bene, perciò bisogna stare sul pezzo fino alla fine lavorando sodo e poi vedremo cosa succederà".

L'attaccante torna sul 4-1 esterno di domenica scorsa ad Andora: "La vittoria di domenica è stata importantissima soprattutto per il morale perché ci da forza per continuare a lavorare forte. Per quanto riguarda la classifica, si che abbiamo allungato leggermente sull’Andora però è ancora presto, perché alla fine per ora siamo ancora tutte in corsa".

A livello personale Chariq è soddisfatto: "Per ora sta andando tutto alla grande. Il mio unico obiettivo, oltre a fare più gol possibili, è riuscire a vincere il campionato. Sono sicuro che con i miei compagni, continuando a lavorare così, riusciremo a raggiungere un grande traguardo".