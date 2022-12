Calcio, Cisano. Il Settore Giovanile mette il turbo: "Iscritti triplicati in una stagione"

Cisano, passo dopo passo, si sta riappropriando del proprio ruolo all'interno del movimento calcistico ponentino.

La società biancoblu ha sempre rappresentato un ottimo trampolino di lancio per i ragazzi del comprensorio e dall'arrivo del presidente Raimondo non si stanno lesinando sforzi per organizzare al meglio il Settore Giovanile.

Una conferma che arriva anche dal dirigente Maurizio Penna.

"Finalmente a Cisano si respira una nuova aria. Abbiamo scaldato i motori per un anno, ma con un obiettivo da perseguire per noi sufficientemente chiaro.

In 12 mesi il numero degli iscritto al Settore Giovanile è triplicato, grazie anche al progetto di miglioramento dell'intero vivaio. Abbiamo implementato lo staff tecnico inserendo figure professionali come un preparatore atletico, un preparatore dei portieri e un fisioterapista, pronti ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita".

Nel 2023 vi saranno ulteriori nuove sfide:

"Crescere ulteriormente è il nostro auspicio. Il progetto rivolto alle famiglie “Squadra in costruzione: incontri attivi con genitori e società” suddiviso su tre serate, sta procedendo nel migliore dei modi.

L'obiettivo è creare un’alleanza educativa tra i soggetti coinvolti sia in campo che a bordo campo. Essere consapevoli delle tappe evolutive, di quello che i bambini possono fare, di come comunicare con loro e di come accompagnarli nella crescita individuale e nel gruppo, fattore di significativo cambiamento sia per gli allenatori sia per i genitori, nel rispetto dei reciproci ruoli.

Il campo diventa così, non solo un luogo di esercizio fisico, ma anche e soprattutto un luogo di crescita e socializzazione. La nostra filosofia si basa sulla crescita sportiva del ragazzo, lavorando con serenità, senza pressioni e con la consapevolezza che avrà sempre una seconda possibilità. I nostri mister non sono solo “allenatori” ma anche “educatori”, motivo per il quale investiamo sforzi e risorse nella loro formazione professionale".

Il messaggio ai vostri ragazzi?

Il calcio è bellezza. Il divertimento deve essere il primo obiettivo, solo in questo modo un ragazzo potrà mettere in condizione i proprio compagni e chi assiste alle partite di divertirsi a sua volta. Se si chiama gioco del calcio c'è un motivo, non dimentichiamolo mai".