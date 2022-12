Calcio. Erri Praino scalpita: "Pronto per il rientro, durante le feste natalizie torno ad allenarmi"

Sembra essere arrivato finalmente al termine il calvario di inizio stagione di Erri Praino.

L'ex difensore di Savona, Albenga e Pietra Ligure è ormai pronto a riprendere gli allenamenti, dopo una prima parte di campionato vissuta quasi totalmente ai box.

Restano però ancora da definire i colori che verranno indossati nel corso del 2023, in vista del confronto con la San Francesco atteso a strettissimo giro di posta.

"Durante le feste tornerò ad allenarmi ed è un sollievo per il sottoscritto. Sicuramente mi è dispiaciuto non poter dare a pieno una mano ai miei compagni e a mister Monti, ma si sono comportati davvero alla grande in questa prima parte di stagione.

Il mio futuro? Il rientro è ormai imminente, motivo per cui ci siederemo attorno al tavolo con la società per decidere il da farsi. Se ci saranno le condizioni proseguiremo insieme, altrimenti ci daremo tranquillamente la mano e ognuno intraprenderà il proprio cammino".