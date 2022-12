Calcio, Savona. E' arrivato il taglio dei "genovesi". Il commiato di Daniele Brema: "Noi salutiamo, il Sanna rimane"

Quando giocatori importanti a livello tecnico lasciano una squadra, solitamente lo fanno per offerte migliori o per rapporti non idilliaci con l'ambiente.

Il caso del Savona invece viaggia sui binari del paradosso, dato che il gruppo dei giocatori genovesi, vero caposaldo della squadra biancoblu, è stato invitato dalla società a trovare una nuova sistemazione.

Un rammarico forte, come conferma Daniele Brema.

Daniele, è finita.

"Per prima cosa voglio ringraziare mister Frumento, uomo vero, che conosco da oltre 15 anni, per l’occasione che mi ha dato chiamandomi a vestire e difendere i colori biancoblu, colori di una societa’ sportiva gloriosa come il Savona. Questa maglia ti fa sentire parte di qualcosa di grande e importante, nonostante la Prima Categoria: il Sanna, squadra storica, merita ben altri palcoscenici. Li meritano soprattutto i suoi tifosi, impressionanti per costanza, attaccamento e sostegno, sempre dimostrato al nostro gruppo. Non posso far altro che ringraziarli".

Avete sempre provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo, anzi, numerosi ostacoli. "Ho trovato dei grandi compagni. Uniti nello spogliatoio, nei sacrifici, grandi, che tutti abbiamo fatto per cercare di ottenere il miglior risultato possibile in campo, nonostante le tantissime, difficoltà riscontrate nell’organizzazione quotidiana del lavoro, nella gestione delle situazioni, nel farsi 400km a settimana, e in un certo ambiente attorno alla squadra. Con una dedizione e un rispetto per quello che rappresentavano, spesso non riconosciuti e difesi da chi di dovere...".

La decisione della società ha spiazzato tutti. "Accettiamo le scelte a testa alta, dopo tre mesi dove probabilmente siamo ‘serviti’, dispiaciuti perché per noi sarebbe andata diversamente, ma non sta al sottoscritto o agli altri “genovesi” così cari alla dirigenza, giudicare le decisioni della società: Il calcio e’ così, non ci stupiamo. Noi salutiamo. Il Sanna rimane, come tutti gli altri ragazzi con cui abbiamo iniziato a settembre; che sono sicuro continueranno a dare il massimo e oltre per questa maglia. Con un tifoso in più, onorato di aver indossato questi colori. Never give up delfini. In bocca al lupo per tutto".