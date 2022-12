Calcio. Tanto affetto per la famiglia Belvedere dopo il lutto familiare: i ringraziamenti di Roberto e Andrea

E' stato forte e unanime il sentimento di cordoglio nei confronti di Roberto e Andrea Belvedere, direttore sportivo e giocatore del Finale.

La scomparsa della mamma e della nonna dei due tesserati giallorossi ha generato una vera e propria ondata di affetto, a cui il dirigente ha voluto rispondere in prima persona:

"Volevo ringraziare pubblicamente per la dimostrazione di affetto verso me, mio figlio e tutta la mia famiglia da parte di addetti ai lavori e no e alle tante società che mi sono state vicine in questo momento difficile.

Roberto".