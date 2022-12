Calciomercato. Il nome di Elia Zunino resta sempre caldo, sono giorni chiave per un eventuale trasferimento

Il grande effetto domino, scatenato sul fronte degli attaccanti, ha catalizzato la quasi totalità delle attenzioni durante la prima fase di mercato.

Tra i tanti protagonisti in odore di cambio maglia c'era anche Elia Zunino, seppur l'attaccante del Serra Riccò sia ancora pienamente a disposizione di mister Rapetti.

Sotto la cenere, però, qualcosa sembra ancora ardere, tanto che la possibilità che l'ex punta del Pietra possa aprire a una nuova avventura non sono così remote.

In provincia di Savona pare ci stia pensando la Cairese, alla ricerca di una punta dopo le cessioni di Saviozzi e Anselmo, mentre nel genovesato più di una squadra, anche in Eccellenza, sembra essersi fatta avanti in maniera convinta.

Ciò che è certo è che le tempistiche di un eventuale trasferimento sono ormai strette: la finestra dei trasferimenti è infatti quasi giunta a conclusione.