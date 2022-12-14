Giudice Sportivo, Serie D. I diffidati e gli squalificati nel girone A

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 11/12/2022
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
MAZZOLENI ACHILLE (CASTELLANZESE 1921)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MARIANESCHI FRANCESCO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MARCHETTI ALESSANDRO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
SOUMAHORO MOHAMED AZIZ ASTI)
IANNACONE LORENZO (BORGOSESIA CALCIO)
COCUZZA RICCARDO (CASTELLANZESE 1921)
VERNOCCHI ALESSANDRO (LEGNANO SSDARL)
GRAZIANO TOMMASO (STRESA VERGANTE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FOMOV GHEORGHE (DERTHONA FBC 1908)
SACCA MATTEO (DERTHONA FBC 1908)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
TOCCAFONDI DUCCIO (FEZZANESE)
AITA GABRIELE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)
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