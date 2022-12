Sport e spettacolo per augurare buon Natale: il 19 dicembre un grande evento firmato BPER Banca e Rari Nantes Savona

La scelta di BPER Banca e di Rari Nantes Savona di formulare in modo simpatico e originale a tutti i cittadini savonesi i migliori auguri per le imminenti festività natalizie darà vita ad un grande evento aperto alla città in cui saranno protagonisti con le loro esibizioni le campionesse italiane del nuoto sincronizzato e i campioni della prima squadra di pallanuoto. Il tutto accompagnato dalle verve comica di Enrique Balbontin, famoso anche per le sue gag proprio su Savona.

Appuntamento fissato per lunedì 19 dicembre, alle 17.30, alla piscina Zanelli. Saranno presenti all'evento le Autorità locali, il Direttore Territoriale Liguria di BPER Banca, Luigi Zanti, il Presidente della Rari Nantes Savona, Daniele Polti, ed il Vice Presidente e Direttore Sportivo della Rari Nantes Savona, Giuseppe Gervasio. BPER Banca ha di recente assorbito Banca Carige con l'impegno di proseguire la sua funzione di banca di riferimento per il territorio savonese continuando ad essere vicina e a sostenere famiglie e imprese.

Ne è un esempio concreto il rinnovo della partnership con la Rari Nantes, che assume la nuova denominazione BPER Rari Nantes Savona, con la quale viene organizzato questo evento che unisce sport e spettacolo, per augurare Buon Natale a tutti i savonesi e per promuovere al tempo stesso i valori che l'attività sportiva porta con sé.

L'ingresso è libero e gratuito sino ad esaurimento posti e non mancheranno gradite sorprese per grandi e piccini.