Cos'è e a cosa serve il gaba

In alcuni momenti della giornata e in determinati periodi dell’anno, si può assistere ad una diminuzione sostanziale delle energie. Ma esistono degli elementi all’interno del corpo umano in grado di donare energia ulteriore a tutto l’organismo. Ma capita, soprattutto a seguito di periodi stressanti (sotto il punto di vista fisico ed emotivo), di ritrovarsi senza energie e senza forze, proprio perché il nostro organismo non riesce ad elargire determinate sostanze, come appunto il Gaba.

Il Gaba è uno dei più potenti e uno dei principali neurotrasmettitori inibitori del sistema nervoso centrale, conosciuto anche con il nome tecnico di acido gamma-amminobutirrico.

Si trova in grandi quantità all’interno dell’ipotalamo e uno dei suoi ruoli principali è quello di aiutare a ridurre lo stress e la tensione emotiva, abbassando o limitando i livelli di stress in alcune aree del cervello.

Trattandosi di processi naturali, si tratta ovviamente di azioni automatiche che non vengono percepite direttamente dagli esseri umani. Ma questi processi possono essere ostacolati o funzionare particolarmente male in periodi difficili dal punto di vista emotivo o fisico. Quando i livelli di Gaba iniziano a scendere si può optare per l’assunzione degli integratori a base di gaba, che andranno a stimolare semplicemente i processi già esistenti all’interno del sistema nervoso centrale, donando calma e riducendo l’ansia.

Chi dovrebbe utilizzare questo integratore?

Dei periodi stressanti sotto il punto di vista fisico ed emotivo possono in pratica capitare a tutti, anche alle persone più tranquille e meno stressanti. Parlando più in generale, gli integratori gaba potrebbero essere utilizzati da tutte quelle persone che soffrono di ansia (ovviamente si tratta di lievi problemi sotto questo punto di vista). Usare questo integratore può dare molto aiuto a tutti quei caratteri ansiosi, stressati o angosciati.

In altri casi, può essere consigliato a chi soffre di attacchi di panico. È bene specificare che l’utilizzo di questo integratore per questo genere di problema, è consigliato nei casi meno gravi e sporadici. Il gaba sotto forma di integratore può essere molto d’aiuto e offrire un reale sostegno, ma la prima cosa da fare in casi gravi di ansia è quella di rivolgersi ad un professionista.

Un altro caso in cui utilizzare questo prodotto è quello relativo alla memoria: infatti il gaba ha la capacità di potenziare le funzioni cognitive, soprattutto nei periodi di studio molto intenso.

Inoltre, è possibile utilizzare gli integratori a base di gaba anche per calmare alcuni tipi di tremore nelle persone adulte o per placare i classici dolori post allenamento.

Perché il Gaba funziona così bene?

Questo acido naturale ha un funzionamento molto semplice: in sostanza, riesce a fissarsi alle cellule nervose presenti nel cervello, limitando così la loro normale attività. L’attività di queste cellule altro non è, in parole povere, che la causa degli stati di stress e di ansia. Grazie all’assunzione corretta e regolare di questo integratore, sarà possibile migliorare lo stato di salute emotiva, limitando gli attacchi di panico e migliorando anche la qualità del sonno.

Come ogni prodotto naturale, questo genere di integratore può essere ritenuto privo di effetti collaterali e può essere acquistato e assunto senza alcuna ricetta medica o particolare prescrizione.