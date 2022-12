Calcio, Albenga. Tutte le modalità di accesso al "Ciccione" per assistere al derby con l'Imperia

Il comunicato:

Si comunicano le disposizioni circa l’acquisto dei biglietti per la partita Imperia – Albenga, 16^ giornata di andata, in programma alle ore 15,00 di domenica 18 dicembre allo stadio N. “Ciccione” di Imperia:

la vendita dei biglietti per il pubblico “ ospiti “, è riservato unicamente ai residenti nella provincia di Savona;

“, è riservato unicamente ai residenti nella provincia di Savona; è possibile accedere unicamente alla curva destinata alla tifoseria ospite;

il prezzo del biglietto è fissato in euro 10 mentre gli Under 14 non pagano il biglietto d’ingresso allo stadio ma hanno comunque l’obbligo di comunicare la loro presenza;

mentre gli Under 14 non pagano il biglietto d’ingresso allo stadio ma hanno comunque l’obbligo di comunicare la loro presenza; è possibile acquistare i biglietti fino alle ore 18 di sabato 17 dicembre.

PUNTI VENDITA

PRESSO LO STADIO A. RIVA – UFFICIO DI SEGRETERIA: mercoledì 14 dalle ore 16 alle ore 19; giovedì 15 e venerdì 16 dalle ore 14 alle ore 19;

PRESSO IL NEGOZIO DI FRUTTA E VERDURA “PRIMIZIE E DELIZIE“, via dei Mille 21 Albenga: dalle 16 di oggi – giovedì e venerdì dalle 07 alle 20 – sabato dalle 07 alle 18.

In considerazione del fatto che, per coincidenza, l’ultima partita dell’anno (penultima del girone di ritorno) venga disputata in casa dell’Imperia, il presidente Simone Marinelli e tutta la dirigenza auspicano che siano tanti i tifosi ingauni che domenica saranno al seguito della propria squadra e presenti in “curva” a sostenere e tifare per l’Albenga.