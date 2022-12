Calcio. Il savonese Michele Marcolini diventa Capo Allenatore delle Nazionali di Malta

E' arrivata una bella notizia per tutto il movimento calcistico savonese.

Michele Marcolini è stato infatti nominato Capo Allenatore di tutte le nazionali di Malta.

L'ex tecnico di Alessandria, Chievo e Novara, dovrà quindi coordinare il lavoro di tutte le selzioni, per uniformare il progetto tecnico, come ha dichiarato il presidente della FA di Malta, Bjorn Vassallo:

"Siamo molto lieti che Michele Marcolini abbia accettato la nostra offerta di diventare il nuovo capo allenatore delle squadre nazionali. Questa decisione è stata frutto di un'analisi approfondita. Il suo profilo si adatta ai requisiti stabiliti dall'Associazione, incentrati sullo sviluppo a lungo termine dei nostri calciatori d'élite. La priorità della FA di Malta è garantire che il suo progetto tecnico proceda come previsto in linea con la nostra strategia per raggiungere una filosofia di gioco unificata per tutte le squadre nazionali”.

Michele Marcolini sarà affiancato da Davide Mandelli come assistente allenatore.