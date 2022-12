Calciomercato. La Nolese vuole reagire, dal Finale c'è il ritorno di Alessandro Godena

Il comunicato:

La Nolese corre ai ripari dopo le tre non brillanti prestazioni fornite contro Cengio, Rocchettese e Borghetto, coincise con le prime tre sconfitte stagionali.

A vestire la casacca biancorossa è una vecchia conoscenza del sodalizio nolese, Alessandro Godena, classe 2000, già in forza nella scorsa stagione si mette sin da subito a disposizione di Mister Magalino.

Secondo rinforzo per la Nolese dopo l’acquisto dell’attaccante Antonelli, che avrà a disposizione nuove carte per rilanciare le proprie quotazioni per il finale del girone di andata e la ripresa dopo la lunga sosta invernale.

La Polisportiva Nolese ringrazia L’F.B.C. Finale Ligure ed in particolare il DS Roberto Belvedere per la riuscita dell’operazione e la disponibilità accordata.