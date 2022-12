Calciomercato. Rinforzi su rinforzi per la Praese: per la porta c'è l'ex Cairese Ghizzardi

Il testa a testa tra Pietra Ligure e Praese, al vertice del girone A di Promozione, sta appassionando tutti gli addetti ai lavori.

I verdi non vogliono lasciare nulla di intentato nella rincorsa all'Eccellenza, come confermano i tre ingaggi annunciati nelle ultime ore.

Per la portaecco Samuele Ghizzardi, estremo difensore classe 2003, cresciuto nel Vado e reduce dalla prima parte di stagione alla Cairese.

In quota under semaforo verde anche per Andrea Lovecchio, centrale leva 2004 tesserato dalla Genova Calcio.

Per l'attacco, infine, uno dei bomber più prolifici del comprensorio genovese: Luca Rosati, anch'egli con un trascorso tra le fila dei valbormidesi.