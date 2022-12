Giudice Sportivo, Eccellenza. I provvedimenti settimanali. Due giornate a Bourkaa dell'Imperia, multa per il Finale

Per non aver adempiuto all'obbligo della presenza del medico sociale durante la gara (art. 66 NOIF), ne' aver adottato la misura alternativa della presenza dell'ambulanza (CU n.º 1 2020/21 LND).

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 29/12/2022

CHIANTARETTO ROBERTO (CANALETTO SEPOR)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCIUTTO MASSIMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOURKAA SOUFIAN (IMPERIA CALCIO SRL)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ZANOLI RUBEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

SECONDELLI RICCARDO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LUPI JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SANCINITO DAVIDE (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SCARRONE TOMMASO (ALBENGA 1928)

AMMONIZIONE (VI INFR)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

GRAZIANI GABRIEL (ALBENGA 1928)

FABBRI ALEX (CAIRESE)

RAFFO MATTIA (CANALETTO SEPOR)

TECCHIATI FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

FAVARA DAVIDE (ALBENGA 1928)

SOGNO SANTIAGO (ALBENGA 1928)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

RAIOLA STEFANO (BUSALLA CALCIO)

GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)

SAKHI AMINE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PARODI ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PASTORINO LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)

CAMPELLI MARCO (IMPERIA CALCIO SRL)

LOMBARDI ANGELO (LAVAGNESE 1919)

DEMME FRANCESCO (TAGGIA)

MORETTI TOMMASO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

FOSSA FILIPPO (ANGELO BAIARDO)

GHIGLIAZZA JACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LONARDO MARCO (CANALETTO SEPOR)

BASSO THOMAS (FINALE)

DAGNINO DIEGO (FINALE)

GENTA GIANMARIA (FINALE)

PUDDU DANIELE (FINALE)

BIAGIONI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

MANFRONI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

MAGONARA DAVID (LAVAGNESE 1919)

CHELLA GIANMARCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CARTA ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)