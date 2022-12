Giudice Sportivo, Prima Categoria. I giocatori squalificati e diffidati nei gironi liguri

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 10/12/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 1/2022

MARSIGLIA GIUSEPPE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (II INFR)

DORIGO FEDERICO (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRANARA ALESSIO (BARGAGLI SAN SIRO)

CANOVI FABRIZIO (BORGORATTI)

VISCONTI FABIO (RICCO LE RONDINI)

ALLENATORI

SQUALIFICA 3 GARE

CROVETTO PIERLUIGI (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

Espulso per aver rivolto al ddg un'espressione ingiuriosa, alla notifica del provvedimento correva verso il ddg stesso, minacciandolo,venendo fermato da un proprio calciatore, prima di andare allo scontro fisico con il ddg.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NOTARO ROSOLINO (PRIARUGGIA G.MORA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ASCOLI MATTEO (RICCO LE RONDINI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAFIERO LORENZO (ATLETICO QUARTO)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

GIACOPELLO DAVIDE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARABINO NICOLO (BORGORATTI)

RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)

ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)

CRAVIOTTO FILIPPO (MASONE)

PERUCCHIO LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)

BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CARVELLI EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

BALLO ZOUMANA (RICCO LE RONDINI)

FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)

GARIN HERNAN PABLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

MURATORE ALBERTO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

YACOUBI OUALID (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CEVALLOS FAJARDO JUSTIN GABRIEL (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ROMEO DOMENICO (BOLZANETESE VIRTUS)

AMMONIZIONE (VI INFR)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

RIOTTI DANIEL LEON (BORGORATTI)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

GIULIANI TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MINCOLELLI DAVIDE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

GIULIANINO ALESSIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

BALZANO LUCA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

SPENA MARTINO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

GRECO ALESSANDRO (SPOTORNESE CALCIO)

RIZQAOUI OMAR (SUPERBA CALCIO 2017)

ROSSI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

ALBANESE GABRIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

BARATTA GABRIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

OLIVETO ANDREA (BOLZANETESE VIRTUS)

SPADARO ANDREA (CELLA 1956)

PASTORINO ANDREA (MASONE)

BROZZO TOMMASO (RICCO LE RONDINI)

CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)

VOLPI DARIO (RICCO LE RONDINI)

MICHELETTA RUBEN (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

SPALLETTA MARIO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

COPELLO MANUEL (SPORTING CLUB AURORA 1975)

RAVETTINO LUCA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

CANEPA DANIELE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

DAVICO TOMMASO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PASTORINO LUCA (MASONE)

DEGL INNOCENTI LEONARDO (MULTEDO LEVANTE 1930)

CONTI MATTEO (MURA ANGELI)

TUCI KEVIN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

TURINESE MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

NEIROTTI CORRADO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

SABOR MOHAMED AMINE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

SALUCCI LUCA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

GARE DEL 11/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA' AMMENDA

Euro 100,00

VADESE CALCIO 2018

Per il comportamento tenuto dai propri sostenitori, i quali, durante la gara, hanno ripetutamente e insistentemente intonato e urlato insulti, offese ed espressioni ingiuriose nei confronti del ddg. Tale comportamento ha creato tensioni in campo e nel tunnel, difatti, a fine gara, vi sono stati screzi fra calciatori e i dirigenti delle due squadre, che il ddg ha faticato a sedare.

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/12/2022

MARON FABRIZIO (AURORA CALCIO)

VITALE ROBERTO (CALVARESE 1923)

ALLENATORI



SQUALIFICA

1 GARA PUTTI GIOVANNI (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

BACIGALUPO ANDREA (COGORNESE)

PECORARO ANTONINO (SORI)

GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

DANOVARO CARLO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PERATA ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

All'uscita del tdg, colpiva un avversario con un pugno al volto, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CONTI NICOLA (BOLANESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA CAFFAZ

DAMIANO UMBERTO (ANTICA LUNI 2009)

VALLETTA MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)

BILLI MICHAEL (BOLANESE)

SIRI MARTINO (CALVARESE 1923)

MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)

CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)

CANEPA FEDERICO (PRATO 2013)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOCCHIA FEDERICO (BOLANESE)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)

GILLARDO RODERIC (MALLARE)

KADRIJA HEROLIND (MALLARE)

GALLO MATTEO (MILLESIMO CALCIO)

SAVERIO BONOZO FREDDY ANDERSON (POLIS. PIEVE LIGURE)

CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)

PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ESPOSITO CLAUDIO (AURORA CALCIO)

TADDEI ALESSANDRO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

DE BENEDETTI MATTEO (CALVARESE 1923)

MONTELEONE DANILO (CAMPOROSSO)

BERTAGNA FILIPPO (CASARZA LIGURE)

ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)

ERRIU PAOLO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GUERRA ANDREA (LETIMBRO 1945)

TORRINI LORIS (MALLARE)

VERO GIANLUCA (MALLARE)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

PERCIVALE ANDREA (OLIMPIC 1971)

LAMINETTI LEONARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)

BALDINI LORENZO (PRATO 2013)

PASTORINO FEDERICO (PRATO 2013)

CIUFFI JACOPO (PSM RAPALLO)

RAGGIO MICHELE (PSM RAPALLO)

TICOZZI UMBERTO (SANTERENZINA)

ORERO LUCA (SORI)

ALTOMARE CARLO (VADESE CALCIO 2018)

INCORVAIA GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)

SHANI ARMANDO (VADINO FOOTBALL CLUB)

PRATELLI RODRIGUEZ EMMANUEL GUILL (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VII INFR)

VANZINI MATTEO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BURLANDO TOMMASO (ALTARESE)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (AURORA CALCIO)

ELHDIY ZAKARIA (BOLANESE)

FORESTI FABIO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

GALLESIO ANDREA (PLODIO 1997)

AMMONIZIONE (III INFR)

DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)

LESKAJ SUEL (ALTARESE)

SCARFO LUCA (ALTARESE)

PANNONE ANTONIO (ARCOLA GARIBALDINA)

TORRENGO ANDREA (AURORA CALCIO)

CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)

CASTRUCCIO MATTEO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

LO CICERO LORENZO (CA DE RISSI SG)

LESSONA ERIK (CALVARESE 1923)

BONELLI ANDREA (CASARZA LIGURE)

BENMOUMEN SOUHAIL (CASTELNOVESE)

EL BARD ABDELFATAH (CASTELNOVESE)

BOTTEGAL ERIK (INTERCOMUNALE BEVERINO)

REALE MATTIA (MALLARE)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)

ROVANI MATTIA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)

DELLA GIOVANNA LUCA (PRATO 2013)

GARIBALDI DAVIDE (RIESE)

COMBERIATI MANUEL (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)

PORTA CARLO (SAVONA 1907 FBC)

FERRANTE FLORIANO (SORI)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARRAS MICHELE (ALBISSOLE 1909)

CIAPPELLANO MICHAEL (ALTARESE)

D AGOSTINO MATTIA (ANTICA LUNI 2009)

NARDI FRANCESCO (ANTICA LUNI 2009)

RIILLO STEFANO (ARCOLA GARIBALDINA)

ROMANO SAMUELE (AREA CALCIO ANDORA)

PIZZOLATO SIMONE (AURORA CALCIO)

VALLONE FEDERICO (AURORA CALCIO)

PEZZICA ROBERTO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

GULLUNI SIMONE (BORGO INCROCIATI)

RICHERME DAVIDE (CASARZA LIGURE)

COZZI ALESSANDRO (CITTA DI COGOLETO)

FAZIO NICOLO (CITTA DI COGOLETO)

PRIVINO VALENTINO (COGORNESE)

NOGA SABINIANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

PARZIALE FRANCESCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

NOCERINO MIRKO (LETIMBRO 1945)

RUSSO ARTIMAGNELLA ANDREA (LETIMBRO 1945)

FOGLINO CHRISTIAN (MALLARE)

GATTO CHRISTIAN (OLIMPIC 1971)

CORDANO ALBERTO (POLIS. PIEVE LIGURE)

RAMELLA FILIPPO (PRATO 2013)

RASCHELLA LORENZO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

SAINO FILIPPO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)

NUTI TOBIA (SANTERENZINA)

RAPETTI MARCO (SAVONA 1907 FBC)

IOFRIDA LORENZO (SORI)

DIAGNE AMADOU KHALY (SPERANZA 1912 F.C.)

SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)

LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

PRUDENTE GIACOMO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

ARENA GIOSUE (ARCOLA GARIBALDINA)

STEFANINI LEONARDO (ARCOLA GARIBALDINA)

LEO OMAR (AREA CALCIO ANDORA)

PICCARDI CLAUDIO (AURORA CALCIO)

RADICCHI FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

MURTAS SIMONE (BORGO INCROCIATI)

BARTOLUCCI PIETRO (CA DE RISSI SG)

GUIDOTTI FILIPPO (CA DE RISSI SG)

OBINO LUCA (CA DE RISSI SG)

ARATA LORENZO (CALVARESE 1923)

VACCAREZZA ALBERTO (CALVARESE 1923)

ROLANDI GIOVANNI PAOLO (CASARZA LIGURE)

MARTELLI FILIPPO (CASTELNOVESE)

SOCCHIA RICCARDO (CITTA DI COGOLETO)

BARBIERI SERGIO (COGORNESE)

FERRARO DIEGO (OLIMPIC 1971)

LA PORTA ALESSIO (ONEGLIA CALCIO)

LIOTTI PAOLO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

MARACCI NICOLA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

SCARSI LORENZO (PLODIO 1997)

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)

PAVONE ALESSIO (PRA F.C.)

BOREAN PAOLO (PSM RAPALLO)

DI SANSEBASTIANO MATTIA (PSM RAPALLO)

FIORI MARCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

MUSICO MICHELE (RIESE) SIVORI LORENZO (RIESE)

GEROSA FEDERICO (SANTERENZINA)

LUCIANI DAVIDE (SORI)

ALBERICO MARCO (VADINO FOOTBALL CLUB)

CAVALLO MATTEO (VELOCE 1910)

FERRARI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

MICALIZZI SIMONE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)