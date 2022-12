Giudice Sportivo, Promozione: sono 14 i giocatori fermati per almeno una giornata

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 7/12/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MATAROZZO LUCA (SAN DESIDERIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (III INFR)

FERRARI FABIO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (II INFR)

DELFINO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MAURA NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)

GARE DEL 11/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

CAPURRO FRANCESCO (MARASSI 1965)

MASSAGGIATORI AMMONIZIONE (I INFR)

VACCARO CESARE (CADIMARE CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA 1 GARA

MAGIONCALDA FABIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

OLIVA MICHELE (SAN DESIDERIO) 1 gara

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

SCHIAZZA CORRADO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFR)

PALERMO DAVIDE (CAPERANESE 2015)

GENTA ILARIO (CARCARESE)

GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VOLPE MICHAEL (BORZOLI)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

CONDORELLI NICOLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TRAVERSARO LORENZO (CAPERANESE 2015)

ESPOSITO FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)

VEZZOLLA SIMONE (LEGINO 1910)

DE MARTINI ALESSIO (LITTLE CLUB JAMES)

NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERTOZZI FILIPPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

BARDI ALESSIO (CAMPESE F.B.C.)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

FOLEGNANI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)

MERETO NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DI MARTINO MIRKO (NEW BRAGNO CALCIO)

DI NOTO SAMUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

LO VECCHIO MARCO (SAMPIERDARENESE)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

LARCOMBE JOELE (TARROS SARZANESE SRL)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

RAMOS SEGARRA ROBERTO LORIS (VALLESCRIVIA 2018)

AKKIOUI MOHAMMED AMINE (VENTIMIGLIACALCIO)

XHAMO ANDREA FRANC. (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MAXENA FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VI INFR)

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (III INFR)

TOMAGNINI ANDREA (CADIMARE CALCIO)

ARRACHE MOHAMED (CAMPESE F.B.C.)

SEVERI EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ADAMI GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BOGGIO AMERIGO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CIMIERI ANURA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

BERNIERI FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)

CANTONI LORENZO (MARASSI 1965)

CERRUTI ALESSANDRO (MARASSI 1965)

TORTORELLI GIORDANO (MAROLACQUASANTA)

DRAGO SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GAGLIARDI CESARE (OSPEDALETTI CALCIO)

IANNELLI LUCA (SAN DESIDERIO)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

VALCAVI EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

CALCAGNO PAOLO (SOCCER BORGHETTO)

CARPARELLI MARCO (SOCCER BORGHETTO)

LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

BALESTRINO SIMONE (BORZOLI)

AFONSO CALEFE GUSTAVO (CADIMARE CALCIO)

SICURO FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

GATTO PIERLUIGI (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

FOPPIANO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMBROSINI ANDREA (LEVANTO CALCIO)

BOUHRAME AMINE (MAGRA AZZURRI)

GIANNINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)

CALCAGNO MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PATERNO DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)

CRISTIANI OMAR (TARROS SARZANESE SRL)

DURAND GIOVANNI (VALLESCRIVIA 2018)

MOSCA ALESSANDRO (VALLESCRIVIA 2018)

ZANOVELLO ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

SGRO FRANCESCO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ZEMMA ALEXANDER (BAIA ALASSIO CALCIO)

BILANZONE FEDERICO (BORZOLI)

DIELI AARON (CADIMARE CALCIO)

MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)

CARUSO GABRIELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

NAPOLETANO MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GIANNARELLI MARCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

ALESSO PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CAPPELLETTI GIOVANNI (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CROVETTI JACOPO (LITTLE CLUB JAMES)

CASTRO ENCARNACION WAGNER I. (MAGRA AZZURRI)

TERRIBILE CHRISTIAN (MARASSI 1965)

ALTAMORE MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BERRUTI LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

RIMASSA ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

ROVERI NICOLO (VALLESCRIVIA 2018)