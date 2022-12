Pallanuoto. Len Euro Cup. La RN Savona rischia, ma passa con l'Ortigia

La BPER Rari Nantes Savona vola nei Quarti di Finale della Len Euro Cup.

I biancorossi di Alberto Angelini, nonostante la sconfitta subita ieri nell'incontro di ritorno con l'Ortigia nella piscina “Nesima” di Catania per 13 a 9, sono riusciti a conquistare il passaggio del turno grazie alla vittoria per 7 a 2 ottenuta nella piscina “Zanelli” di Savona nella partita di andata. Il gol di differenza in più per la Rari ha regalato il passaggio del turno ai savonesi.

Prestazione di cuore da parte della BPER Rari Nantes Savona che ha concluso l'incontro priva di Guidi, Panerai, Patchaliev, Rocchi, Caldieri e Lanzoni espulsi per somma di falli,costringendo a far giocare in attacco, come da regolamento, anche il secondo portiere Da Rold e con il capitano Valerio Rizzo che a 1 secondo dalla fine ha realizzato il nono gol per il Savona che ha messo il sigillo alla partita.



