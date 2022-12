Volley, Serie D. Tweener Andora a caccia del nono sigillo, Grancelli: "Godiamoci il momento, ma non abbassiamo la tensione"

Sabato sarà sfida alle taggesi del Corradini Home, poi sarà sosta natalizia: “La sosta ci farà bene per riprenderci da qualche acciacco, anche se continueremo a lavorare sodo per cercare di confermarci e fare meglio” – commenta la banda andorese – “Sappiamo benissimo che il campionato è ancora molto lungo. Le squadre stanno imparando a conoscersi e il girone di ritorno sarà una vera e propria battaglia. Sabato abbiamo patito un po' in ricezione e su quello dovremmo sicuramente lavorare. Anche la battuta ci ha un po' penalizzato, ma cercheremo di aggiustare il tiro per i prossimi appuntamenti. Sicuramente il nostro punto di forza è la squadra che sa tirare fuori gli attributi nel momento del bisogno. Ma ripeto, godiamoci queste vittorie e tocchiamo ferro per il futuro!”.