Il primato in classifica, almeno in questa fase, non sconvolge gli umori di mister Chicco Ferraro.

Il Quiliano & Valleggia, anche nel 2-0 alla Letimbro, ha confermato di avere le carte in regola per poter competere fino alla fine della stagione per il vertice della graduatoria.

E' questo l'aspetto che maggiormente conforta il tecnico a ridosso della sosta natalizia, in attesa di una prima parte del girone di ritorno che si prospetta particolarmente impegnativa per i suoi ragazzi.