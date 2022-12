Calciomercato. Cairese, alle 18:00 l'annuncio del colpo in attacco. Tutte le strade portano a Elia Zunino

E' bastata una sagoma e un annuncio per capire che la trattativa tra Elia Zunino e la Cairese fosse ormai prossima alla fumata bianca.

La postura nella sagoma scura utilizzata dal social media manager del club gialloblu è infatti riconducibile all'ex punta del Serra Riccò.

Un bel colpo per il fronte offensivo di mister Alessi, a testimoniare la volontà dei valbormidesi di provare a competere fino alla fine per raggiungere il secondo posto in classifica.

L'annuncio è stato fissato per le ore 18:00.