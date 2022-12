Rugby. Ultimo week end prima della sosta, il SAvona chiude il 2022 ospitando il Lecco

Domenica prossima coincide con l’ ultima giornata di attività del 2022 per le squadre liguri che, dopo la classica pausa invernale, riprenderanno con i consueti Campionati il 22 gennaio 2023 con la Serie A, la Serie B, la Serie C fase promozione, con l’Under 19 Girone 1, Under 17 Territoriale. L’Under 17 Interregionale zona 2, invece, riprenderà invece domenica 15 gennaio, con il recupero Under 19 fra Pro Recco e Biella. Intanto in questi giorni Viola Bernuzzi, di formazione Amatori Genova ed ora nel CUS Genova, e Laura Lina Foscato, ora nel CUS Milano, sono impegnate con le Under 18 a Roma in un raduno congiunto con le ragazze della nazionale Under 20. Da questa domenica, invece, a mercoledì prossimo la cogoletese Giulia Cavina sarà impegnata a Parma nel raduno della Nazionale Italiana Femminile. Anche il recchelino Nicola Bozzo, tesserato per i francesi Arlequins di Perpignano, è stato convocato alle attività della Nazionale Under 20 che domani affrontera’ gli U20 degli Ireland Development all’impianto sportivo Clontarf F.C. di Dublino. Ma passiamo alla programmazione per questo fine settimana che riserva test comunque interessanti, cominciando dall’anticipo di Serie B fra il Savona e il Lecco, mentre domenica al CarliniBollesan il CUS Genova ricevendo il Biella giocherà l’ultima sua partita del 2022. In Serie C nella poule promozione le due liguri dello Spezia e delle Province dell’Ovest saranno impegnate fuori regione, mentre l’Amatori Genova, nel girone territoriale ricevera’ a Casella i cadetti del CUS Genova. Nei Campionati giovanili si prosegue come da programma, con esclusione di qualche rinvio.

SERIE A GIRONE 1 (X GIORNATA) domenica h 14,30

CUS Genova – Biella (Carlini-Bollesan/GE arb. Baldazza)

VII Torino – Tossini Recco (Cascina Nuova/Settimo T.se arb. Sgardiolo di Rovigo)

Amatori Alghero – A.S.R. Milano

Parabiago – Parma

CUS Milano – Promotica I Centurioni

Noceto in pausa

CLASSIFICA GENERALE: Parabiago e Noceto 31, I Centurioni 29, CUS Milano 24, Parma 20, VII Torino 22, Biella 19, Alghero 16, ASR Milano 14, CUS Genova 6, Pro Recco punti 5.

SERIE B GIRONE 1 (X GIORNATA)

(sabato h 14,30)

Savona – Tutto Cialde Lecco (Fontanassa/SV arb. Cilione di Reggio Calabria)

(domenica h 14,30)

Probiotical Amatori Novara – Bergamo

Varese – Unione Monferrato

Ivrea – RC Piacenza

Olbia – Amatori Capoterra

Amatori&Union Milano in pausa

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 38, Unione Monferrato 33, Amatori Capoterra 28, Lecco 25, Bergamo 24, Piacenza 17, Savona 16, Ivrea e Varese 14, Novara 4, Olbia punti 2.

(*) = partite in meno.

SERIE C GIRONE 4 – PROMOZIONE (III GIORNATA) domenica h 14,30

San Mauro – DR Ferroviaria Spezia (D’Altorio/San Mauro T.se arb. Carrubba)

Biella cad. – Province dell’Ovest (Stadio del Rugby/Biella arb. Chiarle)

Rivoli – Volpiano

Stade Valdotain – Rho

CLASSIFICA GENERALE: Stade Valdotain e Rho punti 10, R.C. Spezia 8, San Mauro Torinese 6, Volpiano 4, Biella cad. 1, Province dell’Ovest e Rivoli punti 0.





SERIE C GIRONE 2 COPPA MARE E MONTI (II GIORNATA) dom. h. 14,30

CUS Piemonte Orientale – Alessandria

Amatori Genova – CUS Genova cad. RINVIATA AL 15/1

Lions Tortona – Union Riviera RINVIATA AL 15/1 (il recupero si disputerà a Imperia per inversione di campo)

CLASSIFICA GENERALE: CUS Genova cad. punti 5, CUS PO e Lions Tortona 4, Union Riviera e Amatori Genova 1, Alessandria punti 0.

UNDER 19 INTERREG. GIRONE 1 (V GIORNATA) domenica

Amatori Genova – U.R.P.Alessandria (h.11,00 Carlini-Bollesan/GE arb. Borgo)

Union Riviera – VII Torino (h. 14,30 PinoValle/IM arb. Anselmi)

Unione Monferrato – Pro Recco (h. 12,30 Lungotanaro/Asti arb. Alaimo)

Biella – Moncalieri (h. 12,30)

Collegno in pausa

CLASSIFICA GENERALE: Monferrato e TK GROUP VII Torino 15, Moncalieri 14, Biella (*) e Pro Recco (*) punti 10, U.R.P.A. Alessandria 6, Amatori Genova 2, Union Riviera ed Amatori Genova 2, NRG Collegno – 4.

(*) = da recuperare

UNDER 17 INTERREGIONALE 1 ZONA 2 (V GIORNATA) sabato

Amatori&UnionMilano – Lainate (h.17,00 Crespi/MI arb. Annoni)

CUS Torino – Amatori Genova (h.17,00 Albonico/Grugliasco/TO arb. Fasano)

S.Mauro – Province dell’Ovest (h. 17,00 D’Altorio/San Mauro T.se arb. Mencarelli)

Unione Monferrato – Parabiago (h.17,30 LungoTanaro/Asti arb. Giovinazzo)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 20, Parabiago 16, CUS Torino e Province dell’Ovest 13, Amatori Genova 10, San Mauro 5, Unione Monferrato 2, Lainate punti 1.

UNDER 17 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (V GIORNATA)

Savona – U.R.P.Alessandria (dom. h.14,30 Fontanassa/SV arb. Cassinelli)

Union Riviera – Province dell’Ovest n.2 (dom. h.12,30 Pino Valle/IM arb. Grondona)

CUS Genova in pausa

CLASSIFICA GENERALE: CUS Genova punti 19, Province dell’Ovest n.2 ed Union Riviera 7 U.R.P. Alessandria 5, Savona -2.





UNDER 13

Sabato dalle ore 14:30 raggruppamento org. Imperia Rugby al Campo Pino Valle di Imperia con Imperia, Province dell’Ovest, Savona e Sanremo

UNDER 13

Sabato dalle ore 14:30 raggruppamento org. CFFS Vespe Cogoleto al Campo Calcagno di Cogoleto con CFFS Vespe Cogoleto, Amatori Genova, CUS Genova, Pro Recco e RC Spezia

UNDER 11/9/7

Sabato dalle ore 15:00 raggruppamento org. CUS Genova allo Stadio Carlini-Bollesan di Genova con CUS Genova, Amatori Genova, Pol. CAP&S, Pro Recco, Tigullio e RC Spezia

UNDER 11/9/7

Domenica dalle ore 10:00 raggruppamento org. Savona Rugby al Campo Fontanassa di Savona con Savona, Imperia, Province dell’Ovest e Rugby Fun