ABC Alassio, in Serie D meno facile di quel che non dica il risultato finale con Valpetronio

"E' un ottimo inizio di campionato quello per i nostri ragazzi ma il difficile viene ora. Dopo un anno e mezzo di ambientamento nei campionati senior tra Trofeo del Centenario nel 2021 e Serie D lo scorso anno, adesso si iniziano a intravvedere i frutti ma l'errore più grande potrebbe essere quello di sentirsi arrivati. Siamo ben consapevoli di avere una panchina lunga e questo è il frutto del lavoro fatto nelle giovanili dove ognuno dei ragazzi chiamati in causa sa cosa fare in campo e siamo convinti che non avrà nessun problema a giocare in qualsiasi squadra sarà chiamato in causa e in qualsiasi contesto".