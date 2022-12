Calcio. Serie D, comanda il maltempo: rinviati sei anticipi per neve, via libera solo in Liguria per Vado, Ligorna e Fezzanese

Ancora centottanta minuti prima delle feste, ma con una sola domenica a disposizione il girone A di Serie D rispolvera anticipi e turno infrasettimanale proprio a ridosso del Natale, stravolgendo in parte la solita routine dell’ultimo mese e mezzo.

Non ci sarà il Sestri Levante tra le squadre impegnate nel pomeriggio – i corsari giocheranno regolarmente domani pomeriggio contro il Bra – e nemmeno la Sanremese, costretta a rinunciare alla trasferta di Gozzano a causa della neve. Ed è proprio la dama bianca ad aver condizionato fortemente il programma del sabato, con sole tre gare pronte ad andare in scena rispetto alle sette originariamente in calendario.

Focus principale allora sul match che vedrà il Ligorna, terza forza del girone, impegnato tra le mura di casa contro il Pinerolo (ore 15.00): per il team di Roselli è un'occasione a dir poco importante in chiave top five.

Ultima dell’anno al “Chittolina” anche per il Vado, opposto a un’Asti ormai privo di bomber Virdis, che ha appeso gli scarpini al chiodo un mese fa, ma comunque in salute e a due sole lunghezze di distanza dai rossoblu. La formazione di Didu, che non vince da cinque turni, ha nel mirino almeno quota 30 prima del giro di boa, in vista di un girone di ritorno che vedrà Di Renzo e compagni andare a caccia di un piazzamento playoff.

Come detto, nulla da fare in Piemonte: Chieri-Derthona, Pont Donnaz-Borgosesia, Stresa-Castanese, Casale - Chisola, Fossano-Castellanzese e Gozzano-Sanremese si giocheranno l'11 gennaio.