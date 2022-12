Calcio. Eccellenza, il 2022 si chiude con una delle sfide più attese: al "Ciccione" va in scena il derby Imperia-Albenga

Non si può assolutamente chiedere di più all'Albenga di mister Buttu dopo una prima parte di campionato per cui è ormai difficile trovare aggettivi, ma è innegabile che una vittoria odierna, contro una rivale storica come l'Imperia, rappresenti il più gradito regalo natalizio per i tanti tifosi ingauni che hanno trascinato fin da inizio stagione la squadra bianconera.

La sfida odierna del "Ciccione", rispetto ai pronostici di inizio stagione, non riveste quell'importanza vitale in termini di classifica (sono ben 17 i punti che separano ingauni e nerazzurri), ma saranno sicuramente novanta minuti incandescenti tra due squadre determinate a regalare una gioia ai propri supporter.

Non solo derby però: l'ultimo turno prenatalizio, penultimo del girone d'andata, vedrà impegnate anche Cairese e Finale, entrambe in trasferta: i gialloblu, con un Elia Zunino in più nel motore, saranno ospiti del Rapallo, mentre in casa giallorossa c'è attesa per il debutto in panchina in casa dell'Albaro di mister David Balleri, chiamato a sostituire Flavio Ferraro dopo il ko con il Canaletto.

Lotta apertissima per ciò che riguarda il secondo posto, con sei squadre racchiuse nel giro di due punti: la Forza E Coraggio, nuova vice capolista dopo il tonfo dell'Arenzano al "Riva", sarà ospite della Sestrese, mentre la Lavagnese andrà a far visita al Campomorone.

Completano il programma Baiardo-Arenzano, Canaletto-Busalla, Rivasamba-Genova Calcio e Voltrese-Taggia.

Il programma: