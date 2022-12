Calcio. Promozione: Carcarese-Praese "non s'ha da fare", il Pietra tenta l'allungo momentaneo nella trasferta di Sampierdarena

Ancora un rinvio, questa volta per neve e ghiaccio. Tra Carcarese e Praese, a distanza di dieci giorni dal rinvio del match di Coppa per nebbia, vince ancora il maltempo. Non si giocherà uno dei match più attesi della 15^ giornata di Promozione, che avrà comunque sette gare in calendario ad animare l'ultima domenica calcistica del 2022.

Tutto regolare per il match del Pietra Ligure, ospite della Sampierdarenese di Pittaluga: la squadra biancazzurra, che sembra aver ingranato il pilota automatico, ha l'occasione di allungare momentaneamente in testa alla classifica, approfittando del riposo forzato della Praese, particolarmente attiva sul mercato negli utltimi giorni.

Scorrendo la classifica, il Serra Riccò testerà le ambizioni di risalita del Legino, apparso in netta ripresa dopo un inizio di stagione travagliato. Ostacolo Borzoli per il Ceriale di Brignoli, esame Baia Alassio invece per il Soccer Borghetto, chiamato a riscattare il primo ko della gestione Cattardico.

Delicato scontro salvezza tra Campese e Bragno, separate da sole tre lunghezze proprio a cavallo della zona playout. All'Olmo-Ferro occhi puntati su Celle Varazze-Golfo Dianese, nell'estremo ponente da seguire Ventimiglia-Ospedaletti.

Fischio d'inizio alle ore 15.00 su tutti i campi, livescore sulle pagine di Svsport.it

Il programma: