Calcio: la famiglia Inzaghi si incontra a Como

Simone Inzaghi ed il fratello Pippo si incontrano non solo per un saluto ma anche in occasione della partita Reggina-Como. Un incontro dove i due fratelli parlano del calciatore Giovanni Fabbian.

I due Inzaghi

Mentre Romelu Lukaku, André Onana e Joaquin Correa, fanno rientro all'Inter, l'amministratore delegato Beppe Marotta e Simone Inzaghi si sono recati allo stadio Sinigaglia per seguire la partita Como-Reggina. Infatti dopo l'evento, i due fratelli si sono incontrati non solo per salutarsi, ma anche per fare due chiacchiere dato che Simone Inzaghi è in momento di relax. Pippo Inzaghi, si ritrova ad affrontare il Como dopo aver subito la sconfitta contro il Frosinone. Ma oggi la Reggina vince grazie ad un rigore all'ultimo momento. Pippo e Simone Inzaghi, adesso sono pronti nell'amichevole che si terrà il giorno del 22 Dicembre, Reggina-Inter, una partita che nello stesso tempo sarà utile al calciatore Milan Skriniar e il resto del gruppo, per un test di preparazione per la sfida del 4 Gennaio contro il Napoli del mister Luciano Spalletti.

Occhi per Giovanni Fabbian

Nel frattempo, l'amministratore delegato Beppe Marotta e l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi fanno un paio di chiacchiere puntando gli occhi sul giocatore Giovanni Fabbian, il centrocampista dell'Inter che però è in prestito alla Reggio Calabria. Il govane, autore di 5 reti, terminerà il suo contratto nell'estate dunque molto probabilmente si dovrà decidere se rinnovarlo o meno in modo da prendere il posto del giocatore Roberto Gagliardini che comunque sarà svincolato. Ma nello stesso tempo, non si esclude che il club possa trasferire Giovanni Fabbian in Serie A in caso di promozione ottenuta potrebbe entrare a far parte nella squadra di Pippo Inzaghi, la Reggina. Il calciatore infatti, ha fatto innamorare i due fratelli Inzaghi, ci ricordiamo che Giovanni Fabbian inoltre ha disputato al campionato Primavera trionfando contro la Roma. Il giocatore oltre ad essere un ragazzo talentuoso potrebbe avere un futuro con tante altre buone prospettive nel mondo del calcio, Giovanni Fabbian è stato chiamato in altre rappresentazioni della Nazionale e Simone e Pippo Inzaghi lo guardano con un occhio diverso poichè oltre a giocare bene è un ragazzo che ha molta costanza. Dopo tre anni torna a giocare in campo con la maglia crociata un calciatore, che per sapere chi è si può andare a leggere la notizia qui.

Le parole dell'allenatore della Reggina Pippo Inzaghi

In un'intervista, Pippo Inzaghi dichiara: " Ho parlato con mio fratello Simone e mi ha detto che forse riprenderà il calciatore Giovanni Fabbian. Infatti oggi era in tribuna con Beppe Marotta a vedere la mia partita contro il Como e questo mi ha fatto tanto piacere. Il calciatore Giovanni Fabbian però, deve ancora formarsi bene e crescere, sicuramente con calma ce la farà, le cose si fanno piano piano ma noi lo aiuteremo" - ha concluso mister Pippo Inzaghi. Molto probabilmente, per adesso Giovanni Fabbian resterà alla Pinetina perché ancora per l'Inter non ci sono altri talenti migliori in questo periodo nel mondo del calcio. Cero che Simone Inzaghi ha già l'argentino Valentin Carboni ma non si esclude che nei prossimi mesi non faccia arrivare il giocatore Giovanni Fabbian perchè c'è la probabilità che sia convocato da Roberto Mancini, in modo da avere quella chance di approfondire una carriera dove può in seguito diventare un calciatore più forte e di fama rispetto ad ora.