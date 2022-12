Calcio, Promozione. Aretuso gol e il Ventimiglia batte l'Ospedaletti (Gli highlights)

La fine dell’anno solare e la chiusura del girone di andata del campionato di Promozione coincidono e mettono in programma per l’ultima domenica prima di Natale il derby Ventimiglia-Ospedaletti. Nuovo esordio in orange dal primo minuto per l’attaccante classe 2002 Valentino Cassini, rientrato a Ospedaletti dopo le esperienze in Serie D con il Sassari Latte Dolce e in Eccellenza con l’Imperia.

Gara molto combattuta sin dai primi minuti. L’Ospedaletti non si nasconde e prende il controllo del gioco sfiorando la rete in diverse occasioni con Schillaci e Cassini pericolosi a più riprese. Il Ventimiglia resiste anche grazie ad alcuni interventi di Scognamilio. Con il passare dei minuti escono anche i granata che sfiorano la rete senza però trovare il vantaggio e si va all’intervallo sullo 0-0.

Il secondo tempo parte come il primo, con l’Ospedaletti capace di mettere in campo un buon gioco sfiorando anche il gol in un paio di occasioni. Ma al 70’ arriva la beffa. Sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla finisce tra i piedi di Aretuso che dal limite insacca. L’Ospedaletti ci prova ancora e, tra le proteste per un rigore negato nel finale di gara, il derby si chiude con la vittoria di misura del Ventimiglia.

“Abbiamo interpretato molto bene la partita con il possesso palla per gran parte del tempo contro una squadra forte e con grandi individualità - commenta mister José Espinal - devo fare i complimenti a giovani come Alasia e Barbagallo oltre che alla squadra perché avevo bisogno di una prova importante e l’hanno fatta. Ora dobbiamo rovesciare la clessidra dalla nostra parte, continuiamo a fare delle prestazioni così e non dovremo più giustificare le sconfitte ma arriveranno le vittorie. Ora la squadra c’è, gli innesti sono arrivati e sono convinto che le cose cambieranno dopo la sosta”.



Ventimiglia - Ospedaletti

Marcatori: 70’ Aretuso

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Martini, 3 Alasia A., 4 Barbagallo (13 Saih), 5 Costo, 6 Gagliardi (17 Bestagno), 7 Russo (16 Rotolo), 8 Alemanno (15 Calvini), 9 Alasia G., 10 Schillaci (20 Madafferi), 11 Cassini V.

A disposizione: 12 D’Alessandro, 14 Pavone, 18 Siberie, 19 Negro

Allenatore: José Espinal



Ventimiglia: 1 Scognamilio, 2 Schittzer (19 Xhamo), 3 Ierace, 4 Peirano, 5 Musumarra (18 Guiderone), 6 Addiego, 7 Rea (17 Verbicaro), 8 Aretuso, 9 Gambacorta, 10 Sparma, 11 Ala

A disposizione: 12 Asciutto, 13 Oliveri, 14 Rovere, 15 Bacigaluppi, 16 Comi, 20 Akkioui

Allenatore: Gianfranco Massullo



Arbitro: Sig. Stefano Falamischia (Savona)

Assistenti: 1° Sig. Marco Pozzi (Imperia); 2° Sig. Luca Novaro Mascarello (Imperia)

Ammoniti: Costo, Russo, Saih, Gambacorta, Verbicaro, Massullo