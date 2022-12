Albisola Volley: due vittorie sotto l'albero per le formazioni di Serie B

Si chiude con una doppia bella notizia il 2022 di Albisola Pallavolo-Planet Volley. Nell’anno che ha visto la società primeggiare nei campionati maschile e femminile di Serie C, l’ultima domenica sportiva va in archivio con due successi preziosi ottenuti dalla due formazioni che da ottobre battagliano nelle categorie nazionali.

L’impatto nella nuova realtà della Serie B per la formazione maschile è stato durissimo, tanto che fino a domenica erano soltanto due i punti conquistati in classifica. Tuttavia, la coesione e la determinazione del gruppo allenato da coach Claudio Agosto hanno reso possibile una netta vittoria per 3 a 0 nel derby ligure contro Colombo Genova. Un successo che non toglie la squadra dall’ultimo posto in classifica ma che consente di guardare con fiducia a un 2023 in cui l’obiettivo sarà provare a colmare il gap di sei punti che separano Turco e compagni dalla zona salvezza.

Ieri, ha coronato un 2022 con i fiocchi la formazione di Serie B2 femminile di coach Francesco Valle. Le biancazzurre si sono imposte 3 a 1 sul campo di Euromac Mix Casale. Grazie a sette vittorie in undici incontri, la squadra si trova al sesto posto in classifica a quota 21 punti, insieme a Pallavolo Florens Pavia. Un bottino di tutto rispetto che permette alla squadra di trovarsi a +9 sulla zona retrocessione. Per gli ottimisti, è più vicina la testa della classe: -7. Questo dato non deve far abbassare la guardia e testimonia l’ottimo lavoro portato avanti da tutto lo staff.