Calcio. Grande festa per il centenario dell'Unione Sportiva Villanovese, Bandini: "Grazie al sostegno delle Amministrazioni comunali" (FOTO)

"Obiettivi erano promuovere lo sport - lo ha ricordato il Sindaco Pietro Balestra - ma anche mettere al servizio della comunità una realtà completamente apolitica".

Il primo cittadino, che ha voluto essere presente per la cerimonia malgrado un infortunio lo costringa temporaneamente sulla sedie a rotelle, ha ricostruito la storia della società sportiva spiegando ai piccoli un mondo lontano, il cui lavoro, impegno e passione hanno creato le condizioni per l'instaurarsi di una tradizione sportiva di successo e rafforzato un modo di lavorare al servizio della collettività che è proprio dei villanovesi non solo in ambito sportivo. Uno scambio di valori con il passato che Balestra ha spiegato ai giovanissimi presenti raccontando luoghi e persone.