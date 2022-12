La SSD Imperia è in lutto per la scomparsa di un noto calciatore che in passato ha vestito la maglia neroazzurra.

Stiamo parlando di Faustino Turra, classe 1939, mancato nelle scorse ore, che ha giocato con l'Imperia nel 1972.

Turra nella sua carriera aveva militato in piazze importanti di serie A e serie B come Brescia e Bologna, prima di arrivare in Riviera.

Con i colori dell'Imperia ha anche ricoperto il ruolo di allenatore.