Calcio, Milan: l'infortunio e la preoccupazione per Mike Maignan

Mike Maignan, il calciatore del Milan , ha subito una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Ma il problema, si è ripresentato nel momento in cui il portiere doveva rientrare.

L'infortunio di Mike Maignan

Infatti, il giocatore del Milan tuttavia è stato costretto a saltare i Mondiali in Qatar, ma il Milan ha molta comprensione per il difensore. Ovviamente il Milan non vuole forzare i tempi su Mike Maignan, sicuramente saranno gli esami strumentali e test a confermare la salute del difensore. I prossimi dieci giorni saranno decisivi. Fino ad oggi quindi, sono 146 i giorni in cui Mike Maignan è fuori per infortunio da quando è arrivato nella squadra del Milan, tanto che le condizioni del portiere francese preoccupano il club. Da come sembra inoltre, la società sta pensando di anticipare l'arrivo del difensore Marco Sportiello per la sostituzione.

Il probabile rientro di Mike Maignan

Forse, ma ancora nessuna certezza, Mike Maignan, potrebbe tornare a disposizione del Milan per Gennaio. Anche lo scorso anno, il difensore francese, è stato fermo per circa un mese a causa di un problema al polpaccio che gli ha fatto saltare ben 12 partite. Nullla è sicuro, ma se il problema di Mike Maignan dovesse persistere e bolccargli il rientro, a quel punto il Milan non farebbe nulla sul mercato, ma potrebbero intervenire più che altro nella sessione invernale. Quindi non è detto che il difensore francese possa rientrare nella partita Milan-Salernitana del 4 Gennaio. Sulle news del mondo del calcio si rispetta il lutto di un calciatore 25enne che per sapere chi è clicca qui.

Dubbi sulla Francia

Il Milan , sicuramente cercherà di approfondire la situazione del difensore con dei controlli che serviranno più che altro a valutare i motivi ed i tempi della ricaduta di Mike Maignan. La lesione al polpaccio ovviamente è una cosa molto delicata ma nessuno si aspettava così tanti mesi di infortunio. Infatti da come abbiamo saputo, il Milan ha molti dubbi sul difensore, perchè gira la notizia di un possibile medico coinvolto: Franck Le Gall, che oltretutto fa parte della Nazionale francese. Tale dottore avrebbe sottoposto diversi calciatori francesi, al rientro da infortuni a sedute di recupero per cercare metterli a disposizione di Didier Deschamps per giocare la Coppa del Mondo, dove non poteva mancare il nome di Mike Maignan, al quale pare che Le Gall avesse indicato esercizi e programmi di lavoro ben diversi da quelli preparati dallo staff del Milan. Non abbiamo certezze però di sapere la verità quale sia, o se sotto c’è dell'altro, ma il fatto che la Francia abbia subito così tanti infortuni effettivamente lascia un attimo riflettere.

La stranezza sugli infortuni della Nazionale Francese

La cosa strana inoltre che nello stesso tempo fa pensare e lascia dei dubbi, è che anche i giocatori N'GoloKanté, Paul Pogba, Christopher Alan Nkunku e ora anche Karim Mostafa Benzema guarda caso si sono resi tutti indisponibili al Mondiale per la Francia. Lo stesso Molina ha dichiarato in un intervista: “ I giocatori francesi non si fidano affatto dei protocolli di recupero che vengono dettati dal dottor Franck Le Gall e per Mike Maignan, il dottore gli aveva assegnato degli sforzi che vanno contro il protocollo di recupero per il rientro del portiere nella squadra del Milan. Sono sicuro di quello che sto dicendo, c’è una vera e propria sfiducia dei giocatori nei confronti del medico della nazionale francese, sono anni che c'è questo problema, ma non è mai stato risolto”- conclude Molina.