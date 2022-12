Calcio, Promozione. Ceriale, Simone Burdisso non basta per evitare la sconfitta contro il Borzoli: "Meritavamo di più, ho accettato questo progetto per le idee del club"

Il Ceriale cade in casa contro il Borzoli, nonostante una partita ben giocata e la doppia inferiorità numerica. I biancoblu restano così appena fuori dalla ona playoff chiudendo il 2022 a quota 23 punti nel campionato di Promozione.

Tra i protagonisti in casa biancoblù il neo acquisto Simone Burdisso, autore del momentaneo 1-0 per la compagine di mister Brignoli: "Certamente fa sempre piacere far gol, ma sono rimasto deluso dal risultato meritavamo sicuramente di più", ha evidenziato amareggiato l'attaccante.

Burdisso ci dichiara cosa l'ha convinto a scegliere il progetto Ceriale e quali obiettivi per il 2023 si è prefissato: "Sono stato subito convinto delle idee della società - sottolinea l'ex Golfo Dianese e Ospedaletti - e del mister mostrandomi fiducia questo per me e stato molto importante. Il mio obiettivo sarà quello di farmi trovare sempre pronto per la squadra cercando di toglierci tante soddisfazioni insieme".