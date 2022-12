Calcio. Stephan El Shaarawy protagonista nell'amichevole tra Roma e Casa Pia: decide una sua rete

E' il savonese Stephan El Shaarawy il protagonista assoluto nell'amichevole vinta dalla Roma contro il Casa Pia nel ritiro in Portogallo.

A decidere la sfida contro i lusitani è stato proprio il savonese al minuto 34 del primo tempo, con un tiro all'angolino imprendibile per l'estremo difensore avversario.

El Shaarawy ha creato anche varie occasioni senza però ad arrotondare il proprio bottino personale, ma regalando ai giallorossi il successo per 1-0. Il preludio, per il Faraone, ad un 2023 ricco di soddisfazioni in maglia giallorossa. Con il suo contratto in scadenza a giugno.