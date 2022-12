Volley, Under 16. Un finale di anno da urlo per l'Andora: doppio successo per le ragazze di coach Baldi

Un doppio successo da urlo per il gruppo Under 16 dell’Andora di coach Baldi, venerdì sono arrivati i tre punti nel campionato di categoria, mentre nella serata di ieri è arrivato l’immediato bis con la Seconda Divisione. Una conclusione dell’anno solare da incorniciare, che permette così alla squadra di coach Baldi di arrivare alla pausa natalizia con il sorriso.

Prestazione da incorniciare quella di venerdì per il Brothers GJ Andora, la vittoria sul Finalmaremola è la fotografia della grande crescita avuto dal gruppo, che esalta le sue attaccanti ed è attenta in fase di ricezione. Il bis arriva invece in casa dell’Alassio Laigueglia, si tratta dei primi tre punti in classifica per La Casa del Priore Andora, che permettono così alla squadra di uscire dalla zona retrocessione.

Ora tanto allenamento ma anche riposo in questa sosta, pronte e cariche per tornare in campo nel 2023 a caccia di nuove soddisfazioni.