Basket. Ecco cos'ha raccontato l'ultimo weekend cestistico in Liguria

Continuano i campionati di pallacanestro che vedono le squadre liguri impegnate. In pausa natalizia i campionati sotto l’egida del Comitato Regionale FIP Liguria, continuano invece i campionati nazionali e interregionali.

Era il weekend del derby ligure nel Girone Sud di Serie A2 femminile: da un lato la Cestistica Spezzina di Coach Corsolini e dall’altro l’Amatori Savona di Coach Dagliano. Partita vera quella del PalaMariotti, in cui partono forti le savonesi (24 Zanetti, 16 Pobozy), con pronta risposta delle spezzine (N’Guessan 17, Templari 16). La partita rimane in grande equilibrio fino all’ultima frazione, in cui le Bianconere fanno registrare il break che vale la vittoria e il primo posto vista la contemporanea sconfitta dell’USE Empoli. Biancorosse none in graduatoria, a due punti da Selargius ottava e a due punti dalla Stella Azzurra Roma decima.

CESTISTICA SPEZZINA vs AMATORI SAVONA 70-63

Continua la marcia della Tarros La Spezia di Coach Scocchera in Serie C Gold toscana. Capitan Fazio e compagni hanno fatto registrare contro la Pallacanestro Agliana di Coach Mannelli (Ceriglio 19, Tommei 19) la loro quinta vittoria di fila, striscia positiva attiva più lunga del campionato. Aglianesi superati grazie al gap scavato nella seconda frazione dagli spezzini (Vignali 27, Bolis 21), attualmente terzi insieme al Prato 2000, a due lunghezze dalla coppia di testa composta da Basket Cecina e ABC Castelfiorentino. Rinviata invece a mercoledì la sfida tra CUS Torino e Next Step Rapallo in Serie C Gold piemontese, con gli Accademici agganciati da BEA Chieri al terzo posto ma con una partita in più.

Sconfitta in trasferta invece per Academy La Spezia di Coach Bonanni in Serie B toscana. Le spezzine (Maiocchi 16, Morselli 11) vengono superate in trasferta dalla capolista Jolly Livorno di Coach Betti (Ceccarini 16, Rosellini 16), venendo così agganciate in classifica. In Serie B piemontese continua invece la rincorsa al primo posto da parte di Basket Pegli di Coach Conte (Arecco 19, Nezaj 14), vincente sul campo del Basket Venaria di Coach Buffa (Tarsia 20, Caron 5, Barbagallo 5), grazie al gap avviato nella prima frazione. Pegliesi seconde insieme a Torino Teen Basket e Granda College Cuneo e a due lunghezze dalla capolista Derthona Basket Lab, ma con una partita da recuperare domani contro il Basket Beinaschese.

TARROS LA SPEZIA vs PALLACANESTRO AGLIANA 79-73

JOLLY LIVORNO vs ACADEMY LA SPEZIA 74-47

BASKET VENARIA vs BASKET PEGLI 36-68

CUS TORINO vs NEXT STEP RAPALLO *Rinviata*