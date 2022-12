Calcio, San Francesco Loano. Stefano Pastorino svela il segreto della capolista: "Tanto lavoro durante gli allenamenti, si vede soprattutto durante i secondi tempi" (VIDEO)

C'è chi tra gli addetti ai lavori aveva dei dubbi sulla tenuta atletica della San Francesco Loano, in un campionato solitamente molto fisico come la Prima Categoria, complice una carta d'identità della squadra non così verde.

I rossoblu di Monti stanno viaggiando invece a mille, come conferma il primato di metà campionato e il titolo di campione d'inverno, suggellato domenica scorsa nel 2-1 all'Andora.

Alla base di questi successi c'è un solo fattore: il lavoro. Come ci racconta il centrocampista Stefano Pastorino.