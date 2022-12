Basket, A2 femminile. Il Savona non amministra il vantaggio, Spezia passa nel finale di gara

Serie A2 Femminile - Girone Sud -

Undicesima giornata

Cestistica Spezzina 70 - Azimut Wealth Management Amatori Savona 63

Ultime battute del girone di andata del campionato di Serie A2 femminile: al PalaMariotti di La Spezia va in scena il derby ligure tra la Cestistica Spezzina e Amatori Savona. Le padrone di casa sono in striscia positiva da 5 partite, l'Amatori è invece reduce dalla vittoria contro Selargius al PalaPagnini ma si presenta alla trasferta senza Paleari e con Salvestrini ancora convalescente dopo l'infortunio subito alcune settimane fa.

Parte forte la squadra di coach Dagliano, con un primo quarto che termina 11-15 grazie alla fiammata iniziale firmata Pobozy-Zanetti che mettono subito 6 punti di distacco tra le due compagini. Per le spezzine ci pensano Castellani e N'Guessan a rimettere a posto le cose, prima che Ceccardi chiuda la prima frazione con un appoggio al ferro.

Nel secondo quarto Savona alza ancora di più l'intensità difensiva e rende difficili le conclusioni della squadra bianco-nera; in attacco, invece, Pobozy ha più volte la meglio nei duelli sotto le plance. La partita si gioca a ritmi altissimi e questo favorisce la squadra ospite che si porta nuovamente sul +8 a tre minuti dall'intervallo. Zolfanelli rompe il digiuno delle padrone di casa e da questo momento in poi Savona incappa in un sanguinoso black-out che permette a Spezia di recuperare molti palloni e rimettere in parità la partita. Si va al riposo lungo sul 34-34.

Secondo tempo di partita con la Cestistica che parte meglio: Castellani e Colognesi costruiscono importanti giocate nella parte iniziale del tempino mentre Savona cerca in tutti i modi di restare in scia. La squadra di coach Corsolini tocca anche 7 punti di vantaggio grazie alle realizzazioni di Zolfanelli, ma la vena creativa di Zanetti è di difficile lettura per la difesa spezzina e così con l'importante impatto di Ceccardi e la tripla di Vivalda le savonesi riportano la gara in equilibrio: 53-53.

Nell'ultima frazione di gioco si prosegue con la situazione di parità per i primi minuti, poi la stanchezza inizia a farsi sentire per la squadra ospite: la mancanza di lucidità porta le biancorosse a commettere qualche errore di troppo ed esalta invece l'esperienza spezzina che chiude la partita con N'Guessan che segna 7 punti nel parziale di 13-2 inflitto alle savonesi.

Risultato: 70-63.

Tabellini:

CESTISTICA SPEZZINA: Nerini, Colognesi 12, Templari 16, Zolfanelli 7, Castellani 13, Della Margherita NE, Pini, Delboni 3, N’Guessan 17, Guzzoni 2, Ratti NE, Amadei. Allenatore: Corsolini M.

AZIMUTH WEALTH MANAGEMENT SAVONA: Ceccardi 10, Vivalda 7, Pesce NE, Ghigliotto NE, Salvestrini NE, Poletti 2, Lo Re NE, Sansalone, Picasso 2, Leonardini 2, Pobozy 16, Zanetti 24. Allenatore: Dagliano R. Ass: Colandrea, Faranna.

Classifica Serie A2 Girone Sud:

Cestistica Spezzina 16

Battipaglia 16

Empoli 16

Firenze 14

Umbertide 14

Patti 14

Matelica 14

Selargius 12

Amatori Savona 10

Stella Azzurra Roma 8

Vigarano 6

Ancona 6

Roseto 4

CUS Cagliari 2