Cairese. Visita al Brin Demba Thiary Ndiaye, vicepresidente dell'accademia Senegal Sport Detection

Venerdì mattina è venuto a far visita agli impianti sportivi dello stadio "Cesare Brin" il vicepresidente dell'accademia Senegal Sport Detection, Demba Thiary Ndiaye (in foto in compagnia del nostro Coordinatore del settore giovanile e Responsabile Organizzativo dei Tornei Internazionali, Alberto Lecquio), una visita atta a visionare le strutture presso le quali verrà svolta la 26^ Edizione del Torneo Internazionale 958 SANTERO Città di Cairo Montenotte, 3° Memorial Carlo Pizzorno, riservato alla categoria under 14, che, molto probabilmente, vedrà tra i suoi partecipanti proprio la formazione senegalese. Demba, rimasto piacevolmente colpito, così commenta l'idea di voler partecipare al Torneo: "La nostra Accademia nasce nel 2019 dall'idea mia e di un altro amico, un fratello, Malik, perché entrambi eravamo attivi nell'ambiente dello sport e del calcio in particolare, essendo lui giornalista per una radio senegalese, impegnato in una trasmissione alla quale anche io prendevo parte e in cui discutevamo del campionato italiano. Ognuno di noi lavorava con una squadra di un determinato quartiere in Senegal, io sono stato con la mia dai 15 ai 25 anni e poi sono venuto in Italia. Un giorno abbiamo avuto l'idea di far nascere questa accademia per dare l'opportunità di giocare a tanti ragazzi e dar loro la possibilità di mettersi in mostra con altre squadre e altri dirigenti, una sorta di "ponte" utile a poterli presentare. È tanti anni che sento parlare della vostra competizione, è veramente molto conosciuta sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, quindi ho cercato spesso di trovare un modo per prendervi parte, anche con altre squadre, proprio per dare modo a questi ragazzi di essere visionati dalle tante grandi squadre che ci saranno. Un torneo a cui noi teniamo, molto prestigioso e a cui prenderemo parte, siamo molto felici e non vediamo l'ora di arrivare ad aprile per iniziare.". Una figura molto importante e professionale la sua, che ci ha fatto molto piacere conoscere, che speriamo di rivedere qui al nostro Torneo e che ci ha fatto capire l'importanza di esso, essendo, ad esempio, molto conosciuto proprio in Senegal.