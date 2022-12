Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. La finale tra Imperia e Lavagnese si disputerà il 4 gennaio al Ferruccio Chittolina

E' stata ufficializzata oggi pomeriggio la sede della finalissima di Coppa Italia di Eccellenza.

Sarà infatti la cornice del Ferruccio Chittolina di Vado Ligure ad ospitare l'ultimo atto del tabellone regionale, con l'Imperia e la Lavagnese l'una di fronte all'altra per contendersi il trofeo.

Un'opportunità da non sottovalutare nemmeno in ottica promozione in Serie D.

Come noto, chi si aggiudicherà il titolo regionale avrà modo di concorrere nel tabellone nazionale, al termine del quale la formazione vincitrice salirà di diritto in Serie D.

Una chance da non sottovalutare visto il distacco in campionato dalla capolista Albenga e le ambizioni dichiarate in estate da entrambi i club.

Il fischio d'inizio è fissato alle ore 15.