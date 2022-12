Calcio, Plodio. Il grido di dolore per la morte di Giacomo Rossi: "Non siamo riusciti a dirti che ti volevamo bene"

Si terranno oggi pomeriggio alle 15:30, ad Osiglia, le esequie di Giacomo Rossi, il giocatore del Plodio scomparso tragicamente nella giornata di ieri.

Tutto il movimento calcistico regionale è rimasto a dir poco sconvolto dalla notizia emersa 24 ore fa, un senso di disorientamento che si è trasformato in autentico dolore all'interno della società valbormidese, colpita direttamente dalla perdita di Giacomo.

Un tormento reso pubblico attraverso i canli social del sodalizio biancoblu:

"Non abbiamo parole, eppure ne vorremmo dire tante, tantissime. Questo è stato un colpo durissimo, perché chi alla domenica indossa la nostra maglia, sono i NOSTRI ragazzi. Proprio così, NOSTRI. Messi insieme sono una manica di "disgraziati" privi di regole e con mille pretese ma uno per uno sono i nostri figli, i nostri fratelli e guai a chi ce li tocca. Non è solo calcio è molto di più, tra le mura di uno spogliatoio nascono legami che sono indissolubili nel tempo. Si sta gomito a gomito per ben otto mesi, si combatte assieme e si lotta per un obbiettivo comune e tutto questo crea un ambiente che è simile ad una famiglia, con le sue gioie e le sue problematiche.

Oggi Jack ci ha lasciato, se n' è andato, via, per sempre, non ha cambiato squadra come può succedere, è proprio volato via e a noi questa cosa non va giù. Non riusciamo tanto ad accettarlo perché non abbiamo detto a Jack quanto bene gli volevamo. Non sappiamo se lui fosse cosciente di tutto l'affetto che ci legava a lui, non sappiamo se immaginasse quanto era...perché tutto scorre veloce e frenetico ed è umanamente inimmaginabile pensare che a 25 anni il giorno dopo tu possa non esserci più. E allora si rimanda al giorno dopo e poi a quello dopo ancora, invece bisognerebbe avere il coraggio di guardarsi negli occhi e dirsi TI VOGLIO BENE, farlo tutti i giorni e non darlo per scontato. Noi non lo abbiamo fatto, non glielo abbiamo mai detto e avremmo tanta voglia di tornare indietro per rimediare.