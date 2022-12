Giudice Sportivo, Eccellenza. Sono ben 17 i giocatori fermati per un turno, multa e diffida per l'Albenga

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 18/12/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 ALBENGA 1928

DIFFIDA

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, sia alla fine del primo, sia del secondo tempo, rivolgevano al ddg gravi espressioni di discriminazione razziale e territoriale mentre usciva dal tdg. Inoltre, sempre a fine primo tempo una persona (successivamente riconosciuto dal ddg come il Presidente dell'Albenga) entrava nel recinto di gioco senza autorizzazione cominciando ad inveire contro i dirigenti avversari.

Euro 175,00

CAMPOMORONE SANT OLCESE

Per il comportamento di un gruppo di circa 30 di propri sostenitori che, a fine gara, mentre la terna stava rientrando negli spogliatoi, la insultava ripetutamente. Per la mancata vigilanza sull'ingresso delle persone in area riservata, in quanto, davanti alla porta dello spogliatoio destinato alla terna, a fine partita, un componente della società in quanto fornito di un giubbotto con lo stemma sociale e non inserito in distinta, si rivolgeva al ddg e ad un AA con espressioni minacciose, irriguardose ed ingiuriose.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

DE LUCIA SILVESTRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

RUVO ALBERTO (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

FRESIA STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CANOVI DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

BETTATI SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GRAZIANI GABRIEL (ALBENGA 1928)

SOGNO SANTIAGO (ALBENGA 1928)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

COPPOLA ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

BOERO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SCARF MICHAEL (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

VALENTINI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

GUARCO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARISONE LORENZO (ALBENGA 1928)

GRAZIANI THOMAS (ALBENGA 1928)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

COSTA RICCARDO (CANALETTO SEPOR)

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)

RAFFO MATTIA (CANALETTO SEPOR)

GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

CANOVI DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

FAVARA DAVIDE (ALBENGA 1928)

BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

BIANCATO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

SAKHI AMINE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BENASSI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ERROI ALESSIO (BUSALLA CALCIO)

DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PATINI ALESSIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

D ERCOLE FEDERICO (TAGGIA)

IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALCAGNO DAVIDE (ANGELO BAIARDO)

BRINI GIORGIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MEAZZI LEONARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ORDISCI MATTIA (CAIRESE)

TRABACCA ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA CALCIO SRL)

CAMARA SOULEYMANE (LAVAGNESE 1919)

BACHEROTTI TOMMASO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BOSCHINI LORENZO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MARCHETTI CAPASSO F. (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PADI NICOLO (RIVASAMBA H.C.A.)

CORTESE ANDREA (TAGGIA)