Giudice Sportivo, Promozione: referti ricchi al termine del girone di andata

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 18/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

BALDACCINI DAVIDE (LEGINO 1910)

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

CASALEGGIO ANDREA (SAN DESIDERIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

A fine gara, all'uscita dal rdg, rivolgeva alla terna espressioni irriguardose, proseguendo fin quando la terna stessa non rientrava nel proprio spogliatoio.

SQUALIFICA PER UNA GARA

BRIGNOLI DAVIDE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

MASSULLO GIANFRANCO (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BENEDINI MICHEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

A gioco in svolgimento, colpiva volontariamente un avversario con una ginocchiata alla schiena, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive

PIERONI ANDREA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

A gioco in svolgimento, colpiva volontariamente un avversario con una manata al volto, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata di un AA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO) (Infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FANTONI VITTORIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

OSINAGA QUISPE JUAN PABLO (GOLFO DIANESE 1923)

MASI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

DIMPORZANO MICHELE (MAROLACQUASANTA)

TORTORELLI GIORDANO (MAROLACQUASANTA)

COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)

LANTERNA JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BISELLI GIANLUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DI NOTO SAMUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

COSTO DAVIDE (OSPEDALETTI CALCIO)

COSTA FRANCESCO (SAMMARGHERITESE 1903)

LO VECCHIO MARCO (SAMPIERDARENESE)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PIAZZA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LO STANCO ANDREA (BORZOLI)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

TOBIA MATTEO (CAMPESE F.B.C.)

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CIDALE LEONARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CIMIERI ANURA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

BERNIERI FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)

CARRA FEDERICO (MARASSI 1965)

CERRUTI ALESSANDRO (MARASSI 1965)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

DRAGO SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)

ANDREETTO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

VARALDO FILIP (PIETRA LIGURE 1956)

CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)

PRETI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

VIOLA SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MAXENA FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE (VII INFR)

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

LUFRANO CRISTIAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)

TAKU STIVEN (SOCCER BORGHETTO)

FILIPPONE TOMMASO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

PANE MICHELE (CAPERANESE 2015)

CAVALLONE PIETRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AVELLANO DAVIDE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MASSARO DANIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMBROSINI ANDREA (LEVANTO CALCIO)

ROMANO THOMAS (LITTLE CLUB JAMES)

BOUHRAME AMINE (MAGRA AZZURRI)

GIANNINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)

RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

AYALAS SANTIAGO EZEQUI (PIETRA LIGURE 1956)

MASTROGIOVANNI ANDREA (SAMPIERDARENESE)

SIGNORASTRI DIEGO (SAMPIERDARENESE)

GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)

CRISTIANI OMAR (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAFFERATA GIANLUCA (BORZOLI)

CUMAN DAVIDE (BORZOLI)

ZANI AGOSTINO (BORZOLI)

MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)

CASTAGNA AMERIGO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GIANNARELLI MARCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BAGLIANO LEONARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

CIAJOLO GIORGIO (MARASSI 1965)

DI MARCO MATTIA (MAROLACQUASANTA)

ALTAMORE MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AGATE ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

BERRUTI LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

DALESSIO FILIPPO (SAN DESIDERIO)

MARRA FERRARI MATTEO (SAN DESIDERIO)

OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BONO DAWIT (BORZOLI)

PICCARRETA FEDERICO (BORZOLI)

DI FRAIA MARCO (CAPERANESE 2015)

ANSELMO LORENZO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

REBAGLIATI LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BENEDINI MICHEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PIERONI ANDREA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

LERTOLA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)

BARRETO ALVAREZ JHONEIDER (SAN DESIDERIO)

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

VERBICARO FEDERICO (VENTIMIGLIACALCIO)