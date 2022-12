Giudice Sportivo, Prima Categoria: l'Atletico Argentina scende a -3, nessun riferimento espresso alle frasi razziste durante Letimbro - Pra

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 7/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 7/12/2022

PLODIO 1997 - ATLETICO ARGENTINA Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società PLODIO, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg;  Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento in questi casi;

Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società ATLETICO ARGENTINA non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione, per cui il ddg liberava i presenti;

Rilevato inoltre che la società ATLETICO ARGENTINA aveva altresì rinunciato, non presentandosi, alle gare ATLETICO ARGENTINA - AURORA CALCIO del 09.10.2022 e S. FILIPPO NERIYEPP ALBENGA - ATLETICO ARGENTINA del 20.11.2022;

Visto il combinato disposto dell'art. 53 delle NOIF e dell'art 10, comma 4 del CGS, che prevede, per le Società che rinunciano alla disputa di una gara, la sanzione della perdita della stessa per 0-3, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica;

Viste le sanzioni quale seconda rinuncia previste dal CU 1 LND punto III

DISPOSIZIONI GENERALI - 3) AMMENDE PER RINUNCIA (pag. 37)

Dispone:

di infliggere alla società ATLETICO ARGENTINA le sanzioni della perdita della stessa per 0-3 in favore della società PLODIO e dell'ammenda di Euro 600,00 (centocinquanta/00) - Terza rinuncia;

la penalizzazione di un punto in classifica. Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA: ATLETICO ARGENTINA V.D.G.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA: ATLETICO ARGENTINA 1 V.D.G

AMMENDA

Euro 600,00

ATLETICO ARGENTINA V.D.G.

GARE DEL 17/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

BALBI MATTIA (BOLZANETESE VIRTUS)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

SALTARELLI DANIELE (VADESE CALCIO 2018)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BACIGALUPO ANDREA (COGORNESE)

MARTELLI GIANNI (MURA ANGELI)

AMMONIZIONE (III INFR)

D ASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

AMMONIZIONE (I INFR)

GERBINO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

MORICHINI DONATO (PRATO 2013)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

Con il pallone in gioco tra le mani del portiere, quindi senza alcuna possibilità di giocarlo, si avvicinava ad un avversario colpendolo al volto con una manata, senza conseguenze lesive.

CILIONE DAMIANO (MULTEDO LEVANTE 1930) a gioco fermo, colpiva un avversario a terra con un calcetto alla testa, senza conseguenze lesive, facendo peraltro scaturire una piccola rissa, sedata dal ddg. A fine gara si scusava per il comportamento tenuto (equivalenza di aggravanti, per la proditorietà del gesto con l'avversario a terra ed attenuanti, per le scuse porte afine gara).

CAPURRO EDOARDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa e prima di uscire dal tdg tirava un calcio alla recinzione e scuoteva il palo a cui sono fissati i tiranti della porta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RE ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

FONSECA GONZALES BRYAN S. (MURA ANGELI)

FANCELLU FABIO (SAVONA 1907 FBC)

COSENTINO PAOLO (SPOTORNESE CALCIO)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

DEL CIELO GIORGIO ALESSAN (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROMEO DOMENICO (BOLZANETESE VIRTUS)

A fine gara e in più momenti, rivolgeva ripetute espressioni irriguardose nei confronti del ddg.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VENTURELLI STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

DANIELE LORENZO (BARGAGLI SAN SIRO)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

PESCE FEDERICO (MURA ANGELI)

ORI MARCO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (SPOTORNESE CALCIO)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

SALVATORI WILLIAM (BARGAGLI SAN SIRO)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

LONGO ETTORE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PASSALACQUA PAOLO LUIGI (POLIS. PIEVE LIGURE)

LUCIANO MATTEO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BECCIU DAVIDE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CAPITELLI MATTEO (SORI)

CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)

OTTONELLO LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (III INFR)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

AIELLO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

LUTERO GIACOMO (BOLZANETESE VIRTUS)

MOSTO GIORGIO (COGORNESE)

CHERICI FABIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

CHIRIVINO IVAN (MULTEDO LEVANTE 1930)

BISSO FLAVIO (MURA ANGELI)

GATTO CHRISTIAN (OLIMPIC 1971)

TURRINI FILIPPO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

QUINTAVALLE RICCARDO (SAVONA 1907 FBC)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

MILONE LUCA (SORI)

BARRANCA FABIO (SPERANZA 1912 F.C.)

FROSIO ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

VALENZA FRANCESCO (ATLETICO QUARTO)

OBINO LUCA (CA DE RISSI SG)

DOVENNA ANDREA (CELLA 1956)

LARIZZA ROCCO (COGORNESE)

FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

NAZARENO LASTRA JEAN P (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

FERRARO DIEGO (OLIMPIC 1971)

PINNA DANIEL (OLIMPIC 1971)

GIACOPETTI DAVIDE (PRATO 2013)

POZZO ANDREA (PSM RAPALLO)

SOLARI BASANO ANDREA (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

FLORI JAMES (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

PRESTIA MANUEL (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

MOSCINO JONATHAN (SAVONA 1907 FBC)

CAPPELLI DAVIDE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

LUCIANI DAVIDE (SORI)

COSTA FILIPPO (SUPERBA CALCIO 2017)

MINNELLI DANIELE PAOLO (SUPERBA CALCIO 2017)

AVANZI AMOS (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

CINARDO SIMONE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

DI VITO RUGGERO (ATLETICO QUARTO)

GIUDICE MATTEO (ATLETICO QUARTO)

LEONARDI PIETRO (BARGAGLI SAN SIRO)

SORACASE IVAN (BARGAGLI SAN SIRO)

ARVIERI SIMONE (BOLZANETESE VIRTUS)

ROSSI MATTEO (BOLZANETESE VIRTUS)

LUNA SANCHEZ WLADIMIR E (CA DE RISSI SG)

ORTONA GIAN BATTISTA (COGORNESE)

VIGNON LORENZO (MULTEDO LEVANTE 1930)

CAFFIERI FILIPPO (MURA ANGELI)

CELLERINO ALBERTO (PRATO 2013)

FRAU FEDERICO (PRATO 2013)

KUCI ERALDO (SAVONA 1907 FBC)

BAZEGA ANASS (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

ZAMANA FILIPPO (SORI)

ACCATINO ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)

SABALLY IBRAHIM (SPERANZA 1912 F.C.)

BUCCHIERI GIUSEPPE (SUPERBA CALCIO 2017)

SCARSI PASQUALE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

GARE DEL 18/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 125,00

AURORA CALCIO

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori, i quali, dal 25' del 1o t e fino al termine della gara, rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose. Per il comportamento di propri dirigenti e calciatori che, al termine della gara, in dissenso col ddg, una volta che egli era rientrato nel proprio spogliatoio, ne colpivano la porta con diversi colpi scagliati con violenza

Euro 100,00

VEZZANO 2005

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che dal 33' del 1o t. e per tutta la durata della gara, rivolgevano al ddg espressioni irriguardose; uno di questi, inoltre tirava una bottiglia d'acqua ad un avversario, bagnandolo parzialmente.

Euro 75,00

VELOCE 1910

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori, i quali rivolgevano al ddg espressioni gravemente irriguardose

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 1/2023

DI NOTO SERGIO (AURORA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

VIGNA DIEGO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

SPINETTA MATTEO (RIESE)

ILLIANO CIRO (SAN FRANCESCO LOANO)

PUTZOLU GIOVANNI (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

RATTALINO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)

SQUALIFICA PER UNA GARA

OLIVA MAURIZIO (LETIMBRO 1945)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ODESCALCHI ANTONINO (PRA F.C.)

MUSSO FABIO (VELOCE 1910)





AMMONIZIONE (III INFR)

D AMELIO FRANCESCO (CALVARESE 1923)

TARASCONI MARCO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (I INFR)

PEREYRA JOSE FRANCESCO (BORGO INCROCIATI)

GRANONE STEFANO (CITTA DI COGOLETO)





CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ROTUNNO ALESSIO (MASONE)

Spintonava vistosamente un avversario, rivolgendogli, inoltre, espressioni gravemente ingiuriose

REMBADO STEFANO (SAN FRANCESCO LOANO)

A gioco fermo colpiva un avversario con un calcio alla tibia, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GOLDONI ANDREA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

CERONE LUCA (LETIMBRO 1945)

TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MALLEGNI DAVIDE (ANTICA LUNI 2009)

SETTI DAVIDE (AREA CALCIO ANDORA)

BIGGI FRANCESCO (BORGO INCROCIATI)

ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)

RANNE AUGUSTO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

VENE DAVIDE (SANTERENZINA)

PRATELLI RODRIGUEZ EMMANUEL GUILL (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUERRIERI FRANCESCO (ANTICA LUNI 2009)

CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)

VICARI SALVATORE (BOLANESE)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

DI LUCA CHRISTIAN (PRA F.C.)

SAVONA SIMONE (RIESE)

ALBANESE GABRIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

BASSO EMANUELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FORESTI FABIO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

FRAVEGA BRUNO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

VALLARINO MORENO (ALBISSOLE 1909)

PICCARDO CRISTIAN (CITTA DI COGOLETO)

FARACI FRANCESCO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

PASTORINO STEFANO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DAMONTE FEDERICO (ALBISSOLE 1909)

SALA GIANLUCA (ALBISSOLE 1909)

CALANDRINO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)

REBELLA FAUSTO (AURORA CALCIO)

VALLONE FEDERICO (AURORA CALCIO)

MANCUSO EMANUELE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

BACIGALUPO MATTIA (CALVARESE 1923)

REBAGLIATI MATTIA (CITTA DI COGOLETO)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

VIVARELLI LUCA (MASONE)

NEGRO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)

EL AMRAQUI EL MAHDI (PRA F.C.)

LEPRI GIANLUCA (PRA F.C.)

PERRONE EDOARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)

PELOSIN CRISTIANO (RIESE)

CORTESE STEFANO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

GIGLIO MICHELANGELO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

PIETRAPERZIA ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

ILLIANO DANIELE (SAN FRANCESCO LOANO)

NUTI TOBIA (SANTERENZINA)

DALHOUMI BASSEM (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (II INFR)

BERTINI GIACOMO (ANTICA LUNI 2009)

FIORITO SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)

AVIGNONE ROCCO (AREA CALCIO ANDORA)

GRECO ALESSANDRO (AREA CALCIO ANDORA)

LEO OMAR (AREA CALCIO ANDORA)

TESTA LUCA (AREA CALCIO ANDORA)

ATTENE GIOVANNI (ATLETICO ARGENTINA)

BATTAGLIA FEDERICO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

MURTAS SIMONE (BORGO INCROCIATI)

RIZZARDI NICOLO (BORGO INCROCIATI)

MONTANARI MIRKO (BORGORATTI)

ARATA GIACOMO (CALVARESE 1923)

CHIARABINI ALESSIO (CALVARESE 1923)

FRANCESCHINI LORENZO (CASTELNOVESE)

SIVORI FILIPPO (CASTELNOVESE)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

MORINA ALBERT (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MOLINARI SEBASTIANO (MILLESIMO CALCIO)

MELA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

BRIANO LEONARDO (PLODIO 1997)

SANNA MATTIA (PLODIO 1997)

SCARSI LORENZO (PLODIO 1997)

SPINARDI LUCA (PLODIO 1997)

FERRARI MIRKO (PONTELUNGO 1949)

GRECO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

LEOTTA GABRIELE (PRA F.C.)

PRESTIA NICOLO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

FIORI MARCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

RUSSO STEFANO (RIESE)

INCARDONA LEONARDO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CASTRO MELENDREZ CARLOS RICARDO (SAN CIPRIANO)

GEROSA FEDERICO (SANTERENZINA)

PISANI SAMUELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

VANZILLOTTA CARLO (VELOCE 1910)

ZOPPI STEFANO (VELOCE 1910)

DEIDDA MATTEO (VEZZANO 2005)

ROSSI CRISTIAN (VEZZANO 2005)

PESCO MATTEO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

ZUCCA ANDREA (ALBISSOLE 1909)

ANTOMPAOLI MATTIA (ANTICA LUNI 2009)

BORGHETTI MICHELE (ANTICA LUNI 2009)

PICCINI LORENZO (ANTICA LUNI 2009)

IBBA ALESSANDRO (ARCOLA GARIBALDINA)

ROSSINI FRANCESCO (ARCOLA GARIBALDINA)

AIELLO ANDREA (ATLETICO ARGENTINA)

LUCCISANO ALESSIO (ATLETICO ARGENTINA)

MARTINA ALESSIO (ATLETICO ARGENTINA)

MARTINI TOMMASINO (ATLETICO ARGENTINA)

BERTA RICCARDO (AURORA CALCIO)

PODENZANA THOMAS (BOLANESE)

LEONARDI GABRIEL (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

OLGUIN GALVEZ ANDRES (BORGO INCROCIATI)

GINOCCHIO LUCA (CALVARESE 1923)

MOSCOTTO GIACOMO (CALVARESE 1923)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

CAPUTO DIEGO (PONTELUNGO 1949)

ENRICO FABIO (PONTELUNGO 1949)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

VENNERI CATALDO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CORSINI DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

FIORINI ALEX (RICCO LE RONDINI)

TEDESCO ALESSANDRO (RICCO LE RONDINI)

PICASSO SANDRO R. (RIESE)

GUIDI MATTIA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CIPRIANI MIRKO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

BIANCO LORENZO (SAN FRANCESCO LOANO)

BIANCO MICHAEL (SAN FRANCESCO LOANO)

COSTA ALESSANDRO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

GRASSI ANGELO (VEZZANO 2005)

ZANETTI ZENO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

GARE DEL 20/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STAGLIANO DAVIDE (BORGO INCROCIATI)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (VI INFR)

BOTTINO LORENZO (BORGO INCROCIATI)

ORI MARCO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

AMMONIZIONE (II INFR)

INGLESE ALBERTO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

PENDOLA SAMUEL (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)