Calcio, Albenga. Gli auguri del presidente Marinelli: "Vi auguro tutto il bene del mondo, sportivamente cercherò di pensarci io"

La lettera del presidente bianconero:

Vi ringrazio, vi ringrazio per avermi “adottato” in così poco tempo, per avermi fatto sentire un ragazzo di Albenga in così poco tempo.

Siamo partiti un mese e mezzo in ritardo rispetto ai nostri competitor ma direi che non stiamo andando malino…

Vedere il “nostro” Riva pieno come contro la Lavagnese o come contro la Cairese non vi immaginate come mi abbia emozionato e riempito di orgoglio, essere lì guardarvi tutti e dire a me stesso “se non ci fossi stato ora queste persone non sarebbero qui” vi assicuro che è un emozione fortissima.

Per questo da qua a fine anno dobbiamo essere sempre di più, sempre più uniti, sempre più attaccati a questi colori a questa gloriosa maglia perché solo così possiamo farcela, io ve l’ho detto da primo giorno “solo insieme possiamo farcela”.

Anche se il momento nel mondo non è dei migliori lo sappiamo tutti, io volevo augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un sereno Natale da passare con chi volete bene, e un felice anno che verrà.

Sportivamente cercherò di rendervelo felice io, per il resto vi auguro davvero tutto il bene del mondo.

Buone feste Albenga, ci vediamo presto .

Simone Marinelli.