Calciomercato, Carcarese. Nuove frecce offensive in arrivo, dalla Cairese arrivano Briano e Frumento

La Carcarese si fa due regali di Natale, arrivano in biancorosso infatti gli esterni offensivi Andrea Briano e Samuel Frumento.

Leva 2004, Briano cresce nel settore giovanile della Cairese (società da cui arriva in prestito), dove rimane sei anni. Poi si sposta a Savona dove trascorre sette stagioni, prima di ritornare, lo scorso anno, in gialloblù tra le fila della prima squadra guidata da Diego Alessi e militante in Eccellenza: qui colleziona diverse presenze da titolare, anche in questo girone di andata.

“Sono molo felice di essere qua e sono contento che la società creda in me, cercherò di dare il massimo per questa maglia”, queste le prime parole di Briano in biancorosso.

Stesso ruolo, ma un anno in meno, per Samuel Frumento che alla Carcarese affronta la prima esperienza in una prima squadra. Per lui si tratta di un ritorno dopo tanti anni, l’esterno infatti inizia a tirare i primi calci al pallone proprio nel club biancorosso. Poi veste la maglia del Millesimo, del Cengio, della Cairese ed infine del Vado, dove resta per sei stagioni, le ultime le gioca con la Juniores Nazionale rossoblù. Anche in questo caso si tratta di un prestito.

“Ritornare alla Carcarese, squadra in cui ho iniziato a giocare a calcio, per me è fonte di felicità – dice - spero di aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo stagionale, ovvero rimanere in Promozione”.

Il direttore sportivo Edoardo Gandolfo così commenta le due new entry: “Concludiamo la sessione di mercato con altri due innesti giovani in linea con la politica di questa società, il cui obiettivo è di far crescere in questa stagione un gruppo che possa maturare nel tempo. Samuel e Andrea sono due ragazzi valbormidesi, anche questo un aspetto che ci fa molto piacere. Si tratta di due giocatori con esperienze diverse. Samuel è alla prima in prima squadra e già in queste prime settimane di allenamento con lo staff tecnico ha dimostrato le sue potenzialità. Andrea ha caratteristiche che mancavano in rosa, ha già avuto modo di dimostrare il suo valore in prima squadra e siamo convinti che a Carcare possa fare molto bene. La Carcarese ringrazia le società del Vado e della Cairese per averci concesso i prestiti ed in particolare il vicepresidente gialloblù Federico Boveri”.