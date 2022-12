Nessuna sorpresa sull'approdo di Elvis Metalla all'Arenzano.

Già dall'apertura delle liste di trasferimento la voce di un ritorno al Gambino per l'ormai ex punta del Finale era rimbalzata con particolare forza: ecco perchè l'annuncio arrivato nei giorni scorsi non ha stupito gli addetti ai lavori.

Dopo tre anni l'attaccante torna a vestire la maglia crociata per la soddisfazione di mister Corradi, pronto ad avere una soluzione in più da schierare sul proprio fronte d'attacco.