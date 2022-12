Calciomercato. Uno spotornese in biancoceleste, c'è il colpo Thomas Polito

Il comunicato:

L'ASD Spotornese Calcio è felice di annunciare l'accordo per le prestazioni sportive del calciatore Thomas Polito fino a Giugno 2023.



Tommy, classe 2004, arriva dal Celle-Varazze che milita nel campionato di Promozione.

Nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Veloce e vanta un percorso nelle giovanili del Genoa prima e del Savona poi.

Il talentuoso attaccante Spotornese, figlio d'arte, ha già avuto modo di esordire con la casacca bianco-azzurra nelle ultime due partite del girone di andata, giocando un eccellente partita nel match vinto a Legino contro lo Speranza.

Muso duro, talento e grande senso di appartenenza, benvenuto in bianco-azzurro Thomas!

Un grande in bocca al lupo da parte della società, dei compagni e di tutto lo staff!