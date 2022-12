C'è un regalo sotto l'albero per i tornei estivi di Albenga. Scorsone: "Presto lo sveleremo. Un augurio di buone feste a tutti gli appassionati del mondo dilettantistico"

Manca una settimana all'arrivo del nuovo anno e per quanto riguarda il 2023 potrebbe esserci un'importante novità in serbo per i tornei idi calcio estivi ad Albenga.

Un regalo da scartare con calma nelle prossime settimane, come conferma l'organizzatore Emanuele Scorsone:

"Qualcosa stiamo studiando e lo renderemo noto appena possibile, ma approfitto dell'occasione per rivolgere, insieme al mio staff, gli auguri a tutte quelle persone che ci hanno donato la loro fiducia e all'intero mondo del calcio dilettantistico.

Sotto questo aspetto ci tenevo a complimentarmi anche con l'Albenga, la squadra della mia città, per l'incredibile percorso intrapreso durante tutto il girone di andata".