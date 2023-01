Calcio: i risultati e le partite che si svolgono nella 15a giornata

Per questa 15a giornata della Serie B la Reggina vince contro l Brescia, ma la squadra del Frosinone resta la capolista anche se pareggia contro la Sudtirol. Intanto Pippo Inzaghi sale in classifica mentre le altre partite finiscono con lo 0-0. Ma vediamo insieme come si svolgono queste sfide compreso i loro risultati. Queste partite si possono seguire su https://www.fezbet.org/ dove nel sito troverai tutte le informazioni che cerchi sulle offerte dei nuovi bookmakers sui pronostici, le statistiche e le quote.

La partita Sudtirol-Frosinone

La Sudtirol è quella che domina il primo tempo dove subito c'è la punizione per Hans Nicolussi Caviglia , ma Roberto Insigne con un calcio tenta il gol ma il portiere riesce a parare la palla. Qualche minuto e Filippo De Col con un bel colpo di testa sul cross di Matteo Rover insacca il gol. Il Frosinone cerca di reagire, ma il primo tempo finisce così, nella ripresa del secondo tempo invece, si vede Roberto Insigne, che su punizione tenta un gol ma centra il palo. Qualche minuto di gioco e in campo arriva il gocatore Gianluca Frabotta ma becca il palo, verso la fine della sfida, Ilario Monterisi con Roberto Insigne dalla sinistra pareggia, e la partita finisce così con 1-1. Per avere gli aggiornamenti sul Rally di Sanremo, si può andare a cliccare qui.

La partita Genoa-Cittadella

Si parte con il Genoa che attacca l'avvesario con i calciatori Mattia Aramu e Kevin Strootman, ma il portiere è bravo a parare il tiro. Sono miuti di gioco che nel primo tempo si consumano fin quando il Cittadella chiede rigore dopo il fallo tra Mattia Bani e Andrea Magrassi. Nel secondo tempo della sfida, l'arbitro nulla il rigore e il gol di Mirko Antonucci. La squadra del Genoa così ci prova con il giocatore Albert Gudmundsson che servito da Massimo Coda tenta il gol ma nulla. Poi in seguito si nota Tommaso Cassandro che rischia l’autorete ma la palla finisce in corner, ma la partita finisce con un risultato di 1-0 e la vittoria per il Cittadella.

La partita Brescia-Reggina

Domina in campo subito la squadra di Pippo Inzaghi, che con il giocatore Giovanni Fabbian grazie al cross dalla sinistra di Rigoberto Rivas insacca la rete e va in vantaggio. Il Brescia subisce anche il raddoppio sempre con Giovanni Fabbian bravo a scavalcare Lorenzo Andrenacci e mettere il secondo gol. Nel secondo tempo il Brescia non riesce a concludere, Giulio Colombi su due tempi riesce a bloccare il calcio di Emanuel Ndoj, ma il giocatore Hernani con un bel calcio fatto a giro esce di poco, Pippo Inzaghi fa qualche cambio ma la sfida finisce con 2-0 e la vittoria della Reggina.

La partita Ascoli-Como

L’Ascoli va in vantaggio nel giro di pochi secondi con il calciatore Nicola Falasco, ma poi è Nicholas Iannou che serve bene Leonardo Mancuso ed è rete. In seguito arriva il 2-1 di nuovo con il giocatore Leonardo Mancuso che con un colpo di testa sul cross di Patrick Cutrone insacca la rete. Intorno alla fine del primo tempo, i marchigiani sfiorano il pareggio con Cedric Gondo che però becca il palo. Nel secondo tempo qualche minuto di gioco, e poi l'Ascoli pareggia con Amato Ciciretti, poi ancora Nicola Falasco mette il gol e anche Luka Simic realizza il terzo gol fino a che la sfida finisce con il pareggio di 3-3.

La partita Bari-Pisa

La partita inizia con molto equilibro, fin quando non si vede Marko Antenucci che servito da Aurelien Scheidler con un tiro su Alessandro Livieri dove l'arbitro però mette fuorigioco. Qualche minuto di gioco e in campo si nota il cross del calciatore Ruben Botta, ma Adrian Rus mentre scivola colpisce la faccia di Aurelien Scheidler dove poi la palla finisce fuori. Poi si vede anche Valerio Di Cesare che con un cross va verso Matteo Tramoni, dove i toscani pretendono un rigore, mentre Elia Caprile calcia in faccia ad Idrissa Touré , verso la fine del secondo tempo c'è il secondo cartellino giallo per Adrian Rus che dà un pestone a Michael Folorunsho ma Raffaele Pucino becca il palo e la partita finisce con 0-0.

La partita Cosenza-Perugia

Nel primo tempo non si conclude molto, si vede solo l'azione di Samuel Di Carmine su Filippo Sgarbi che serve Christian Kouan, che però non riesce a segnare. Poi si vede anche che tenta un tiro Nehuen Paz che però finisce fuori. Nel secondo tempo entrano in azione Marcos Curado e Gabriele Gori, ma Joaquin Larrivey non riesce a mettere il gol. In seguito arriva anche il giocatore Sauli Vaisanen che con un colpo di petto tenta la rete ma non conclude. Intorno alla fine della partita c'è Giacomo Calò che con un calcio di destro becca il palo e la sfida finisce con 0-0.

La partita Spal-Modena

Un primo tempo dove non si conclude molto, ma che verso il finale si accende con Davide Diaw, che dopo il cartellino rosso chiede un rigore per Salvatore Esposito che si becca in faccia la palla e Andrea La Mantia mette il gol. Nel secondo tempo Daniele De Rossi cerca di fare rete ma non conclude. Qualche minuto e parte Gabriele Moncini con un bel colpo testa e porta la sua squadra al pareggio. Intorno alla fine della partita Shady Oukhadda viene steso in area da Alessandro Tripaldelli e Davide Marsura segna e la sfida finisce con 2-3 per il Modena.

La partita Palermo-Benevento

La partita inizia con ritmo e energia, dove Gennaro Acampora tenta un gol ma becca il palo. Poi si vede il giocatore Mattia Luigi Brunori che segna il gol e porta in vantaggio il Palermo. Dopo qualche minuto sempre lo stesso calciatore tenta il raddoppio ma prende il palo, anche Riccardo Improta cerca di fare qualcosa ma sono minuti di gioco che si consumano senza concludere nulla. Verso la fine della partita si duella ma non cambia e la sfida finisce con 1.0 per il Palermo.